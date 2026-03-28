Big techs perdem o escudo jurídico histórico — e a era da irresponsabilidade chega ao fim

A Justiça norte-americana acaba de atravessar uma linha que, por quase três décadas, funcionou como blindagem estrutural das gigantes digitais. Em março de 2026, decisões judiciais em Los Angeles e no Novo México impuseram condenações históricas à Meta Platforms e à Google, inaugurando um novo capítulo na responsabilização das big techs.

Os números são eloquentes e perturbadores. E põe perturbadores nisso.

Um júri californiano considerou as empresas responsáveis pela deterioração da saúde mental de uma jovem, fixando indenização de US$ 6 milhões. Dias antes, no Novo México, a Meta foi condenada a pagar US$ 375 milhões por falhas graves na proteção de menores, incluindo a facilitação de exploração sexual em suas plataformas.

Não se trata de episódios isolados, mas de sinais claros de uma inflexão institucional que desloca o centro de gravidade do debate: da liberdade irrestrita à responsabilidade mensurável.

Para compreender a dimensão dessa mudança, é indispensável revisitar o alicerce jurídico que sustentou a expansão da internet contemporânea. A Section 230 of the Communications Decency Act, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em fevereiro de 1996, nasceu num momento em que a rede ainda engatinhava como espaço público. Seu propósito era inequívoco: proteger a inovação e evitar que empresas emergentes fossem sufocadas por uma avalanche de litígios. A solução encontrada foi cirúrgica — e histórica.

Esse núcleo normativo ficou sintetizado em 26 palavras que, desde então, moldam a economia digital global:

“No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.”

Em tradução precisa:

“Nenhum provedor ou usuário de um serviço interativo de computador deve ser tratado como editor ou autor de qualquer informação fornecida por outro provedor de conteúdo.”

Essa formulação estabeleceu uma fronteira jurídica inédita.

Plataformas deixaram de ser equiparadas a editoras tradicionais e passaram a ocupar um espaço híbrido, ao mesmo tempo técnico e social, no qual poderiam hospedar conteúdos sem assumir responsabilidade direta por eles.

Que fique bemclaro que foi essa arquitetura legal que permitiu a ascensão meteórica de empresas como Meta e Google, convertendo-as em intermediárias centrais da vida pública contemporânea.

O problema, agora exposto com nitidez desconfortável, é que a neutralidade presumida deixou de corresponder à realidade operacional dessas plataformas. Algoritmos que selecionam, priorizam e amplificam conteúdos não são neutros; são decisões empresariais codificadas.

É nesse ponto que os tribunais norte-americanos começam a operar uma distinção decisiva: não se julga mais apenas o que é publicado, mas como e por que determinados conteúdos são impulsionados.

Essa inflexão jurídica altera profundamente o campo de jogo. Ao reconhecer que o design das plataformas — e não apenas o conteúdo — pode gerar dano, a Justiça abre uma brecha que a Seção 230 nunca pretendeu cobrir. Trata-se de uma reinterpretação que, se consolidada, redefine a própria noção de responsabilidade no ambiente digital.

O que salta aos olhos dos estudiosos das redes sociais, das big techs que a partir de agora a engenharia do engajamento deixa de ser invisível e passa a ser passível de escrutínio.

As empresas, previsivelmente, resistem. Mas isso não surpreende nenhum metro de cimento da rica California.

Recursos já anunciados indicam que a batalha migrará para instâncias superiores, onde o debate ganhará contornos constitucionais.

Mais de 2.400 ações semelhantes avançam em tribunais federais, enquanto outras milhares se acumulam em cortes estaduais. O contencioso deixou de ser episódico e assumiu dimensão estrutural.

As consequências ultrapassam o universo das redes sociais. Plataformas como Roblox Corporation também estão sob pressão judicial, sinalizando que o alcance dessa reinterpretação pode abranger todo o ecossistema digital. A frase que ecoa entre juristas — “a internet está sendo julgada” — já não soa como exagero, mas como descrição literal de um processo em curso.

No horizonte, a Suprema Corte dos Estados Unidos desponta como instância decisiva. Até aqui, evitou enfrentar diretamente o alcance da Seção 230, mas sinais internos indicam crescente disposição para revisitar seus limites. Quando esse momento chegar — e ele se aproxima com rapidez — não estará em julgamento apenas uma lei de 1996, mas o modelo de funcionamento de uma economia digital que, por anos, operou com liberdade assimétrica.

O que emerge dessas decisões não é um simples ajuste regulatório. É a tentativa de reequilibrar uma equação que se tornou insustentável: inovação sem responsabilidade, escala sem contenção, lucro sem consequência.

Ao iluminar as 26 palavras que moldaram a internet, a Justiça americana começa, finalmente, a perguntar se elas ainda são suficientes para explicar — e conter — o poder que ajudaram a criar. Em poucas pavras: Big techs perdem o escudo jurídico histórico — e a era da irresponsabilidade chega ao fim.