Bloqueados e ameaçados, jornalistas russos deixam a Rússia

Além dos mísseis disparados contra alvos da Ucrânia, o governo russo também os aponta contra o que ainda resta de meios de comunicação e jornalistas independentes, ou seja, aqueles que ainda ousam chamar a guerra contra a Ucrânia de guerra ou publicam informações que não sejam de fontes russas ou opiniões que contestam o governo Putin.

Hoje, o editor-chefe do site Dozhd e da TV Rain, Tikhon Dzyadko, anunciou a saída do país. Na véspera, o Rozkomnadzor, órgão que controla a mídia russa, bloqueou o site e a TV, a pedido da Procuradoria-Geral da Rússia. Ele não vai embora só.

“Eu realmente tomei a decisão de deixar a Rússia por um tempo. Uma decisão semelhante foi tomada por vários editores. Após o bloqueio ilegal do site Dozhd, das contas de mídia social de Dozhd e ameaças contra alguns funcionários, fica claro que a segurança pessoal de alguns de nós está em risco. Vamos recorrer de todas as decisões tomadas em relação ao Dozhd e continuar trabalhando, em parte remotamente. Rain é um meio de comunicação que cumpre a lei, mesmo as leis mais draconianas da Federação Russa jamais foram violadas por nossos jornalistas e, portanto, não há motivos para bloqueio”.

O site Ekho Moskva (Ecos de Moscou) também foi bloqueado e a estação de rádio retirada do ar.

