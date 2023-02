Boa notícia: audiência do Big Brother continua caindo

Audiência da última versão do programa atinge um fracasso recorde: quatro pontos abaixo do ano passado, e seis abaixo de 2021 edit

Nada há razão para se lamentar diante da queda na audiência do Big Brother, hoje o mais baixo de seus 23 anos de história.

Pode-se apenas torcer para que, pressionada pelos custos, a TV Globo tome uma decisão há muito tempo debatida, mas nunca encaminhada -- retirar o BBB de sua programação.

Há um mês no ar, a audiência da última versão do programa atinge um fracasso recorde: quatro pontos abaixo do ano passado, e seis abaixo de 2021.

Descarada exploração da desgraça humana, em duas dezenas de temporadas o BBB sequer chegou a cumprir uma obrigação prevista pela Constituição federal.

Ali se diz, no item 1 do artigo 122, que os meios de comunicação devem dar "preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas".

Para uma platéia que já foi imensa mas se mostra cada vez mais arredia, em duas décadas o Big Brother produziu outra mensagem, oportunista e deletéria -- vale tudo pela fama e pelo dinheiro.

O programa trouxe benefícios internos, é verdade. Ajudou a empinar a carreira de vários apresentadores que mais tarde fizeram fama e fortuna na publicidade e no jornalismo. Por anos a fio, a audiência engordou os cofres da emissora, que mobilisava o conjunto de sua máquina de comunicação para divulgar o BBB como se fosse uma atração de interesse público.

Num país onde a democratização dos meios de comunicação permanece um objetivo permanente, um fiasco desse porte deveria estimular um debate sobre a distribuição de nossas concessões de rádio e TV.

Alguma dúvida?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

