Bolsonarismo tornou o Brasil mais inseguro

Como há quatro anos, Bolsonaro ganha um presente do sistema de segurança e justiça do Paraná edit

Apoie o 247

ICL

Por Rogério Correia, deputado federal (PT-MG)

Vamos por partes:

1) No domingo passado, como sabemos, o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado por um fanático bolsonarista em Foz do Iguaçu. Crime político: o assassino sequer conhecia a vítima, mas resolveu invadir sua festa de aniversário com temática petista e chegou atirando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2) Já no dia do assassinato o PT e demais partidos de oposição pediram a federalização do caso, para que ele não ficasse limitado ao Paraná, até pelas proporções da sua repercussão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3) A Procuradoria Geral da República (PGR) adiantou-se e manifestou-se, com pressa, contra a federalização do caso.

4) Enquanto isso, a imprensa descobriu postagens da delegada responsável pelas investigações. Elas mostravam uma servidora extremamente hostil a Lula, ao PT e às esquerdas em geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5) A Secretaria de Segurança Pública do Paraná decidiu então afastar a delegada e efetivar Camila Cecconello como nova responsável pelo caso. Aproveitou para mais uma vez descartar a federalização das investigações.

6) Cocconello assumiu o caso na segunda, dia 11.

7) Na manhã desta sexta 15, portanto apenas três dias e meio depois, ela apresentou a conclusão do inquérito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8) A conclusão do inquérito foi anunciada mesmo após a admissão, pela delegada, de que a perícia do celular do assassino bolsonarista só terá seu resultado na próxima semana.

9) Camila Cecconello reconheceu o fator político no crime, mas o inquérito encerrou-se descartando motivação política. Ou seja, para a polícia paranaense, Marcelo Arruda foi assassinado em sua festa com temática petista por um personagem que não conhecia e que invadiu o local gritando "Bolsonaro"... mas isso não caracterizaria motivação política.

E agora o grand finalle:

10) No mesmo ritmo apressado, nesta mesma sexta-feira 15, filhos de Bolsonaro já foram às redes sociais festejar a decisão da delegada. Com o pai mal nas pesquisas a dois meses e meio da eleição, e com o desgaste da violência bolsonarista junto à sociedade, conseguiram ao menos um argumento para suas narrativas. Será que cola? A julgar pela repercussão nas redes sociais, vai ser difícil...

Como há quatro anos, Bolsonaro ganha um presente do sistema de segurança e justiça do Paraná. Em 2018, foi Sergio Moro, hoje um agonizante dublê de político que tenta chamar a atenção sem que ninguém se importe...

Bolsonaro até foi eleito naquele ano para depois fazer a pior presidência da história do país, desaprovado pela maioria do povo.

Eles querem repetir a história. Mas ela se repete, como aprendemos, como farsa...

Lula vem aí!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE