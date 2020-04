Bolsonaro ataca Rodrigo Maia para desviar o foco de suas próprias insanidades

O objetivo de Bolsonaro é mudar o assunto sobre suas loucuras ditas e praticadas durante a pandemia do coronavírus no Brasil e convocar uma manifestação de rua para este dia 19 de abril. A seita bolsonarista já engoliu a corda para o ato de rua, uma vez que presa em um mundo paralelo e lobotomizado muito distante da ciência, da racionalidade e do planeta Terra edit