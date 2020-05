Bolsonaro cede ao Centrão para sobreviver

Enquanto Jair Bolsonaro – o ex-deputado do baixíssimo clero que se travestiu de paladino da "nova política" e enganou tantos otários – tenta escapar do isolamento, o famoso Centrão vai engolindo cargos no governo. É o toma-lá-dá-cá do "capetão" edit

Enquanto Jair Bolsonaro – o ex-deputado do baixíssimo clero que se travestiu de paladino da "nova política" e enganou tantos otários – tenta escapar do isolamento, o famoso Centrão vai engolindo cargos no governo. É o toma-lá-dá-cá do "capetão" para evitar a abertura de um processo de impeachment. Levantamento parcial realizado pela Folha revela alguns dos indicados do Centrão que já garfaram uma boquinha do laranjal:

1- "Fernando Leão. Nomeado para a direção-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)... A autarquia é responsável pela construção de barragens e açudes nas regiões áridas do país". Segundo o jornal, apesar da indicação ter sido feita pelo Partido Progressista, o nomeado é filiado ao Avante. "A costura fez parte da estratégia dos partidos maiores de atraírem siglas menores para base do governo. Orçamento do Dnocs autorizado para 2020: R$ 998,5 milhões".

2- Carlos da Silva Filho. "Nomeado para a Superintendência de Trens Urbanos do Recife [ligada à CBTU] por indicação do PSC... A nomeação teve chancela do Centrão com objetivo de levar o PSC, que tem nove deputados, para a base de Bolsonaro. Orçamento da CBTU para 2020: R$ 1,1 bilhão".

3- Tiago Pontes Queiroz. "Nomeado para a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional por indicação do Republicanos.... Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional autorizado para 2020: R$ 17,2 bilhões".

4- Garigham Amarante Pinto. "Nomeado para a Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por indicação do PL. A diretoria é responsável pela gestão de alguns dos programas mais importantes do fundo". O FNDE gerencia programas de livro didático, transporte escolar e de transferências diretas para as escolas. "Garigham é nome de confiança de Valdemar Costa Neto, que comanda o partido. Orçamento do FNDE autorizado pra 2020: R$ 29,9 bilhões".

5- Carlos Marun. Na biografia da Folha dos indicados do Centrão, o picareta aparece como "aliado fiel do ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro foi nomeado para o cargo de conselheiro da Itaipu Binacional. Indicação teria partido do próprio ex-presidente" Bolsonaro.

6- José Carlos Aleluia. "Reconduzido ao conselho da Itaipu Binacional, é indicação do DEM. Antigo cacique do partido, o ex-deputado foi sugerido para o cargo pelo presidente da legenda, ACM Neto (BA)".

O cinismo dos bolsominions



Em outra matéria, a mesma Folha informa que caciques do Centrão esperam que, nos próximos dias, “seja concretizada a distribuição de cargos importantes no Ministério da Saúde”. Essa negociata estaria sendo feita pelos milicos que ocuparam o setor em plena pandemia do coronavírus que mata milhares de brasileiros.

Como enfatiza a Folha, “apesar de sustentar discurso contrário ao loteamento político de cargos, Bolsonaro tem negociado nomeações com líderes do Centrão como estratégia para evitar o processo de impeachment”. Os bolsominions devem estar felizes da vida com a "nova política". Haja cinismo ou imbecilidade! Ou ambos!

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.