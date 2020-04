Bolsonaro combate o vírus com a mesma astúcia que salvou o Brasil das mamadeiras de piroca

Bolsonaro segue inventando saídas mais falsas do que a a grávida de Taubaté. Agora ele insiste que a solução mágica no combate ao vírus é a cloroquina. Ele mente e pretende exterminar um povo em nome do lucro. Típico de genocidas. edit

Foi assim com a mamadeira de piroca, ou o nióbio como solução mágica para salvar a nação. A anta maligna que preside o país espalha mentiras aos quatro ventos, muitos acreditam nelas, e ele se beneficia com sua milícia de fake news.

Todos sabem que ele ganhou a eleição com uma mentira. O temor do regresso ao comunismo era representado por uma mamadeira de piroca e seus esquerdopatas pedófilos que queriam implantar uma ditadura gayzista a partir do berçário.

A louca da goiabeira, que hoje é ministra, chegou ao cúmulo de dizer que os holandeses estimulavam seus bebês desde cedo a se masturbarem e que o PT exportou tal tática para o Brasil.

Assim eles venceram (vamos aqui também incluir uma “ajudinha pequena” de Moro) e seguiram seu script da mentira, inventando problemas e soluções mais falsos do que a barriga da grávida de Taubaté.

No entanto, saímos da esfera política e estamos enfrentando uma pandemia. Não estamos mais falando de guerra de forças ou de polarização, mas sim de salvar milhares de vidas.

Figuras intragáveis como Doria e Witzel agem como verdadeiros governantes comprometidos. Determinaram imediatamente o fechamento do comércio e a construção de hospitais de campanha, defendem que a “prioridade é salvar vidas ao invés do lucro”.

Mas os dois, assim como a maioria dos governadores, enfrentam um grande problema que se chama Bolsovírus.

Bolsonaro, desde o começo, insistiu no discurso de diminuir o poder de contaminação do coronavírus e mandou a população quebrar a quarentena, defendendo apenas o que ele chama de isolamento vertical. Algo que obviamente saiu de sua cabeça ou da cabeça lunática de Carluxo, pois a comunidade médica desconhece tal termo.

Em troca ao “foda-se” que ele deu ao povo, veio a rejeição e os panelaços. Bolsonaro não perdeu ainda mais popularidade pelo fato de seu ministro, Henrique Mandetta, travar uma batalha contra os terraplanistas e seguir as orientações da OMS.

Pois bem, Bolsonaro não desistiu de promover um genocídio no país. Agora ele inventou que a solução mágica no combate ao vírus, assim como combateu, de forma espartana, as malignas mamadeiras piroqueiras, é a substãncia cloroquina, que é usada no tratamento para malária e outras cormobidades.

Seu patrão Trump, que é super brother da indústria farmaceutica que produz a cloroquina, lançou ao mundo que tal substância era o novo milagre no combate ao coronavírus. Seu servo obviamente gritou pelas bandas tupiniquins a mesma coisa. Inclusive já orientou a produção do remédio em larga escala. Como um pastor que promete curas do câncer com apenas uma sessão de descarrego.

Bolsonaro, ao iludir milhares de brasileiros em cadeia nacional, esconde o principal: não existem estudos seguros que comprovem a eficácia da cloroquina no combate ao vírus.

Katherine Seley-Radtke, professora da Universidade de Maryland, nos EUA, especialista em estudar medicamentos contra microrganismos do grupo dos coronavírus, faz um alerta: além de dar falsas esperanças aos pacientes, a cloroquina tem efeitos colaterais perigosos, como taquicardia e diarréia.

Outros estudiosos do assunto também apontam que a cloroquina pode causar cegueira.

Uma das mais conceituadas publicações médicas do mundo, a The BMJ, lançou um editorial sobre o uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus e adverte: O uso desses medicamentos é prematuro e potencialmente prejudicial

Além disso, um estudo da Fiocruz indicou que a taxa de mortes com cloroquina equivale à de quem não usou tal substância.

Apesar de todos os poréns científicos em relação à substância, nada e ninguém impede que Bolsonaro use a cadeia nacional de rádio e TV para promover uma cura milagrosa e mentirosa. Ele comete um crime à luz do dia ao iludir milhares de brasileiros.

Bolsonaro usa a mentira da cura do coronavírus porque sabe que o argumento “saia de casa porque seu patrão mandou não cola”. Agora, se as pessoas pensarem que, ao contraírem o corona, estarão salvas do mal tomando a tal da cloroquina, o quadro muda completamente.

Bolsonaro mente e mata em nome do lucro. Típico de genocidas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.