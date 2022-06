Bolsonaro controla Milton Ribeiro por meio do advogado

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

O advogado Daniel Bialski declarou que não era defensor do ex-ministro Milton Ribeiro até às 06h00 de hoje, quando foi acionado por ele, por telefone, com um pedido de socorro: a PF estava na sua porta.

Ribeiro tinha, portanto, seu número na agenda, fornecido certamente por sua amiga Michelle Bolsonaro, cliente de Bialski e sua madrinha na indicação ao ministério. E a liberdade de telefonar em plena madrugada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Publicamente, Bolsonaro tenta se distanciar do ex-ministro depois de preso, mas, nos bastidores, está mais próximo dele do que se imagina. Por meio de Bialski terá acesso aos detalhes do processo e vai saber, antes, o que Ribeiro vai dizer à Justiça. Ou melhor: ditará a Ribeiro o que ele vai dizer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E a presença de Bialski na defesa é a garantia de que o cliente não fará nenhuma “loucura”, como uma delação premiada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pode ser que Ribeiro tenha concordado com o esquema iludido com a possibilidade de receber melhor tratamento da Justiça devido às ligações do advogado com o Planalto, mas, nas atuais circunstâncias, tais ligações mais prejudicam que favorecem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE