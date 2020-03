Bolsonaro deve ser afastado, julgado e preso

O ex-ministro Miguel Rosseto afirma: "o que Bolsonaro fez hoje é crime e ele deve responder por isso. Infringindo todas as determinações do Ministério da Saúde, da OMS, expôs ao contagio do coronavírus trabalhadores e comerciantes de Brasília. Induziu a aglomeração, aumentando o risco de proliferação do vírus. Bolsonaro é outro grave perigo para o Brasil e deve ser contido como o vírus" edit

O que Bolsonaro fez hoje é crime e ele deve responder por isso. Infringindo todas as determinações do Ministério da Saúde, da OMS, expôs ao contagio do coronavírus trabalhadores e comerciantes de Brasília. Induziu a aglomeração, aumentando o risco de proliferação do vírus. Bolsonaro é outro grave perigo para o Brasil e deve ser contido como o vírus.

O Art. 268 do Código Penal é claro: “Art. 268: Infringir determinação do poder publico destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena: detenção de um mês a um ano, e multa”.

Bolsonaro não está acima da lei, e responde diante dela.

Os partidos de oposição e os que são contrários a estas condutas, as organizações que tem iniciativa legal, devem enfrentar estes crimes, com iniciativas claras, com apresentar ao STF uma ação de queixa-crime, com base no Art. 268 do CP, já citado.

Basta de desprezar e insultar a vida dos brasileiros e das brasileiras. É hora de união em defesa da vida!

Miguel Rossetto, Ministro do Trabalho e Previdência do governo Dilma Rousseff