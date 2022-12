Bolsonaro deve ser anistiado?

Apoie o 247

ICL

De acordo com as últimas notícias espalhadas pela mídia, o presidente ainda em vigor, alegou estar com medo de ser preso, em encontros com políticos do PL. Esse medo não é irracional, uma vez que, ele é e foi contra os direitos humanos, afirmou que a vacina era ineficaz no período auge da pandemia da covid-19, continua trabalhando menos de uma hora após o resultado das eleições de 2022, enquanto o restante do país se afunda no caos, conflitos e atos terroristas realizados por extremistas, se aproxima de ideais da extrema direita e várias outras dezenas de crimes. Portanto, as possibilidades da prisão dele é iminente. Pois, é culpado diretamente pelas quase 700 mil mortes pela covid-19, recebeu mais de 150 inquéritos de impeachment, isto é, em um pedido de impeachment deve-se alegar um crime. Logo, mais de 100 motivos que num futuro não tão distante, ele deverá responder

Bolsonaro não pode receber imunidade, deve ser responsabilizado por todos os seus crimes. Por que levar em consideração essa afirmação? Pelo fato do presidente já ter negociado uma mansão, um salário, pagamento de advogados e por fim, se encontra negociando uma possível imunidade, a fim de livrar-se de possíveis punições pelos seus atos criminosos. Portanto, os atos antidemocráticos realizados por extremistas, os pedidos de Golpe-Civil Militar, que por sua vez, são ideais aclamados por deputados, como por exemplo, Carla Zambelli. O próprio chefe do executivo, que alegou um possível golpe, semelhante à 1964, tem e devem ser processado para que haja uma respectiva punição.

No que concerne à PEC, como a mídia brasileira está abordando esse assunto, ou seja, a CNN, a Folha de São Paulo? Para exemplificar melhor, a Folha de São Paulo fez uma publicação na data de 21 de dezembro explicitando o seguinte: "Entenda os principais pontos da PEC da Gastança e como fica o Orçamento”. Logo, se conclui que a mídia corporativa brasileira, se dispôs a criticar o governo Lula — que falta dez dias para começar. Mas o questionamento que fica é o seguinte: por que o governo de transição teve que desenvolver a PEC de transição? Simplesmente pelo fato do governo vergonhoso do Bolsonaro, isto é, o Bolsonaro realizou dezenas de promessas, e uma delas foi manter o Auxilio Brasil de R$600, 00 no próximo ano. No entanto, o orçamento, no qual ele destinou, constava somente R$405,00, sem orçamento para merenda escolar, farmácia popular, educação, aumento real do salário mínimo, políticas públicas, etc. Portanto, o texto inicial da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), foi modificado e aprovado na Câmara dos Deputados e retorna com a versão final para ser votado no Plenário do Congresso Nacional nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Depois desse governo desastroso, só restam lágrimas, caminhões de mudanças que em volta e meia transitam pelo palácio da alvorada, pela residência oficial. Esse chororô que contamina os doentes bolsonaristas vai acabar ou não? Existe um vídeo do quase ex-presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro em uma única provável aparição no palácio da alvorada, emocionados, em prantos. A Michelle, ajoelhada, chorando e rezando. Porém, chorando por quem? pelos seus apoiadores extremistas ou por eles mesmos, uma vez que, serão processados pelas centenas de crimes? Os grupos antidemocráticos bolsonaristas podem ser entendidos como sendo uma seita bolsonarista? Sim, visto que, existe uma relação entre Religião e Estado. Contribuindo para o que já foi dito em escritos anteriores, levando sempre ao entendimento de que a religião se tornou uma arma de persuasão para qualquer finalidade. Esse fato é bastante negativo, pois tais grupos políticos possuem enlaces com a política sem respeitar o âmbito democrático. Como alega André Jacobina, “O choro deles agora, é muito pequeno perto do choro de mais de 600 mil famílias que perderam pessoas durante a pandemia… que Bolsonaro chamou de gripezinha", continuando sendo contra a vacinação infantil, mesmo no período final de seu governo. Por conseguinte, diga não à anistia!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.