Bolsonaro e a religião. Tudo pelo voto

O vale tudo do presidente para se reeleger, tirando orçamentos importantes como das Universidades, saúde, educação para dar para os orçamentos secretos, assim como no fim do segundo tempo, colocar verbas para atendimento social e baixa momentânea da gasolina apenas para a eleição são uma realidade já entendida pela população. Ela agradece ao presidente, mas vai votar no Lula. No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Bolsonaro volta ao templo de Aparecida do Norte, um ano depois de receber uma puxada de orelha do arcebispo dom Orlando Brandes. Na época, o arcebispo falou sobre a desumanidade do atual presidente na condução da pandemia e sobre armar a população, tudo que Jesus não pregava.

A religião católica no Brasil tem a maior comunidade depois do Vaticano e estar em Aparecida reforça a imagem que o presidente segue as liturgias católicas e é um homem de fé. Mas apenas para as fotografias para a campanha. Lula lidera entre os católicos. Mas a exploração religiosa por Bolsonaro atrás de votos vai além. O maior projeto político de crescimento de poder com base religiosa se dá pela religião pentecostal. Os evangélicos se tornam maioria entre a população e expandiram seu poder pelo congresso e querem ir além. Nesse sentido, Bolsonaro se alia a essa bancada que por sua vez tem influencia direta dos fiéis. O antigo toma lá dá cá, na esfera religiosa.

Mas antes de se associar aos evangélicos e tentar colar sua imagem também com os católicos, Bolsonaro é essencialmente Maçon. Uma contradição até para os evangélicos dedicar seu apoio a um presidente que vai essencialmente contra o que acreditam. Os golpistas de 2016, assim como vários políticos de direita de grande poder, são maçons. Tanto no culto maçom, quanto na estante do presidente, está a figura de Baphomet. Essa figura está tanto ligada de forma errônea ao satanismo, quanto ao uso da maçonaria. Mas o senso comum é mais forte e se torna viral nas redes sociais, fazendo com que o presidente tome o mesmo remédio que tanto explora através de fekenews.

A lenda do Baphomet com a maçonaria, se deu ao sensacionalista LéoTaxil, que em um de seus livros fazia afirmações sobre a relação deste Ser com a Ordem. Toda a imagem recebeu um conjunto de interpretações para o mal e que associada ao grupo de influenciadores da sociedade, se tornou pagã. E isso gerou conflito entre os crentes. Mais do que isso, mostra um Bolsonaro atrás de qualquer coisa para se associar a religião, afinal, o fascismo precisa do lema pátria, família e Deus. Mas e afinal, como fica NÃO CAIRÁS NA TENTAÇÃO DE SER ODIADO PELO POVO? É sabido que o presidente tenta de tudo para se locupletar do prisma moral nas eleições a torto e direito. Nos sentimos atingidos sendo religioso ou não, por essa incongruência do vale tudo pelo voto. Mas também revela uma falta de compreensão do fenômeno fascista atual.

A consciência de classe é algo importante para que o povo mais humilde entenda onde está nessa pirâmide social e o que pode fazer para trazer melhorias para sua vida. A esquerda, acabou esquecendo esse mesmo povo. Não estávamos lá mais. No lugar, nesse espaço vazio, entrou o fascismo. E quando existiu a crise mais forte do capitalismo, o povo apenas conseguia se radicalizar e quem estava por lá apoiando era o movimento fascista. O único lugar que o povo tinha para ouvir sobre política era na igreja evangélica, que radicalizava à direita este mesmo povo levando anseios, conservadorismo. Hoje estou quase agradecendo ao condicionador pela mensagem positiva em relação ao futuro na embalagem: 'força e brilho'. Vou tentar condicionador!

