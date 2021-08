Bolsonaro é contra o Brasil

É contra máscara, vacina, distanciamento social, democracia, voto eletrônico auditável, floresta, imprensa livre, índios, homossexuais, jornalistas, casamento gay, esquerda, mulheres, negros, pobres, chineses, direitos humanos, OMS, STF, MST, SUS, TSE, CPI da Covid, CNPq, Capes, ONGs, CLT, ciência, história, filosofia, sociologia, catolicismo, espiritismo, umbanda, candomblé, ateus, arte, meio ambiente, política ambiental, acesso à informação pela sociedade civil, aumento real de salário-mínimo, investigação do assassinato de Marielle, sindicatos, mídia independente, trabalhador rural, Mercosul, livro didático com ‘muita coisa escrita’, farmácia popular, cumprimento do teto de gastos, Lei Rouanet, Amazônia, transparência, internet em escolas públicas, inteligência, competência, verdade, preparo intelectual, diálogo, debates.

É a favor de contaminação do povo pelo coronavírus, kit covid condenado pela medicina, aglomeração, ditadura, tortura, estupro, armas, voto impresso fraudável, desmatamento, milicianos, evangelismo, nepotismo, ensino pago, saúde paga, golpismo, racismo, homofobia, misoginia, machismo, fascismo, tirania, genocídio, militares no poder, privilégios para militares, prevaricação, imprensa pró-governo, toma-lá-dá-cá, neonazistas, rachadinhas, sigilos de 100 anos, aumento de fundo eleitoral, privatização de tudo, proprietário rural, Queiroz livre, americanos, fake news, interferência em órgãos públicos, mentiras, vocabulário chulo, dinheiro público em motociatas, exploração de terras indígenas, furar o teto de gastos, cercadinhos, centrão corrupto, cala a boca.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.