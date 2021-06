Bolsonaro e Paulo Guedes são restos que alimentam as misérias da direita bacana

Tem muita gente boa achando que faz sentido a proposta de Paulo Guedes de permitir e estimular a distribuição de sobras de alimentos a pobres e miseráveis.



Guedes quer transformar restos em política de governo. Podem dizer, e alguns dizem, que boa parte do que é desperdiçado poderia alimentar muita gente. Claro que pode.



Todo lugar que produz ou distribui alimentos, em especial os entrepostos de hortigranjeiros, poderiam contribuir para aplacar a fome de famílias que não conseguem comprar o que comer.



Mas não dá pra imaginar que a distribuição de sobras de restaurantes da classe média e dos ricos possa ser transformada em política alimentar. Não pode.



Nenhum governo no Brasil das desigualdades tem o direito de reafirmar as realidades dos desiguais com a distribuição do que os outros não comem porque estão empanturrados.



O que um governo precisa fazer é criar políticas de suporte social, econômico e financeiro para que as pessoas tenham acesso ao que comem. Mas não com sobras.



Dar às sobras o status de política alimentar não é apenas uma crueldade, é uma ideia nazista que trata pobres e miseráveis como inferiores. Os pobres não podem ser submetidos ao constrangimento de aceitar restos de comida com o carimbo do governo.



O interessante é que o próprio Paulo Guedes é uma sobra. De toda a geração de economistas neoliberais dos anos 90, ele talvez seja um dos mais medíocres,



Ninguém conhece um texto com alguma reflexão relevante assinado por Paulo Guedes. Ele foi o que sobrou para Bolsonaro.



Paulo Guedes é um resto do pensamento que caducou no mundo todo e ainda prospera no Brasil porque teve um Bolsonaro para acolhê-lo.



Bolsonaro também é um resto que alimenta a direita desde o fim do banquete oferecido pelos tucanos.



A direita brasileira, que vive de sobras há muito tempo, tem que comer o que lhe oferecem em tempos de escassez.



E o que há no momento é a comida oferecida pela extrema direita. Bolsonaro é quem dá de comer à direita brasileira.





