Bolsonaro enfrentará a “tempestade perfeita”

A soma de isolamento externo (agravado com a posse de Joe Biden), colapso social (fim do auxílio emergencial), refregas nas eleições da Câmara Federal e do Senado e caos na vacinação podem implodir as bases de Bolsonaro edit

Em artigo postado nesta terça-feira (22), assinado pelo jornalista André Shalders, o site da BBC News-Brasil destacou que "Bolsonaro pode sofrer uma 'tempestade perfeita' na política e economia em 2021". A edição brasileira do veículo britânico só não diz que o impeachment rondará o "capetão", mas os sinais são evidentes.

O articulista é bem didático: "Quando o calendário virar de 2020 para 2021, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) terá de lidar com uma conjunção de problemas em várias frentes: na economia, na política interna e na relação com os outros países". A tal conjunção é explosiva. Difícil imaginar qual será a atitude do fascista!

"A série de fatores negativos pode ser lida como uma espécie de 'tempestade perfeita', período que testará a resiliência da gestão de Bolsonaro, segundo especialistas de várias áreas". O artigo destrincha cada um dos fatores, com base em dados, fatos e entrevistas com inúmeros cientistas políticos e economistas.

Biden, auxílio emergencial e Câmara Federal

"Nas relações internacionais, o governo do capitão reformado do Exército sofrerá um abalo com a chegada ao poder do democrata Joe Biden, que tomará posse como o 46º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a reconhecer a vitória eleitoral do futuro mandatário".

Já na economia interna, "Bolsonaro terá de lidar com o fim do auxílio emergencial e dos demais programas de socorro financeiro criados durante a pandemia do novo coronavírus – e com os efeitos da interrupção dos pagamentos sobre sua popularidade". A crise social vai se agravar e a tensão política vai se acirrar.

Por último, o articulista da BBC trata do xadrez político. "O presidente enfrentará um período de incertezas: Câmara e Senado definirão em 1º de fevereiro os seus presidentes, o que obrigará Bolsonaro a fazer novas concessões pra emplacar aliados no comando das duas casas legislativas".

Vamos nos livrar do vírus e do verme?

O texto ainda aborda os efeitos da pandemia do novo coronavírus. "No fim de 2020, país voltou a registrar novo aumento no número de casos e de mortes... Segundo pesquisadores, situação configura uma segunda onda do vírus, que voltará a tensionar os serviços de saúde e compromete a retomada da economia".

O artigo da BBC é consistente. A soma de isolamento externo (agravado com a posse de Joe Biden), colapso social (fim do auxílio emergencial), refregas nas eleições da Câmara Federal e do Senado e caos na vacinação podem implodir as bases de Bolsonaro. Será que vamos nos livrar do vírus e do verme em 2021?

