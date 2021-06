Bolsonaro manda tapar logo de van em Sorocaba e deixa evidente o caráter eleitoral da viagem

A Trans Tur tem logo que parece o 45 de Doria, antigo aliado e hoje adversário no Estado. Motorista disse que marca foi tapada por causa da palavra Trans, que poderia desagradar o cliente, condenado por homofobia edit

O caráter eleitoral das viagens de Jair Bolsonaro ficou evidente nesta sexta-feira, quando ele esteve em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Algumas das vans que transportavam a comitiva estavam com a logomarca da empresa oculta por plástico. Era a da Trans Tur.

Um motorista disse que era em razão da palavra Trans, que poderia desagradar Bolsonaro, que em 2019 foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por declarações racistas e homofóbicas.

O motivo, no entanto, pode ser outro. É que o logo da empresa é 4S, que parece 45, número do PSDB e, portanto, de João Doria, com quem Bolsonaro está rompido depois da aliança BolsoDoria em 2018.

A empresa disse que ocultou a logomarca por exigência da Presidência, para não parecer exploração comercial (merchandising).

Se tivesse havido essa exigência, outras empresas de transporte também estariam com o logo coberto por plástico, mas isso não ocorreu, como relata Daniel Gil, que acompanhou a viagem oficial.

Bolsonaro também agrediu repórteres quando questionado sobre o contrato para a compra de vacinas Covaxin, da Índia.

Ele atacou a jornalista Victória Abel, da Rádio CBN, ao afirmar que ela deveria voltar para a faculdade, depois para o ensino médio, em seguida, para o jardim de infância, e aí "nascer de novo”.

Bolsonaro também hostilizou a repórter Adriana de Luca, da CNN, ao ser questionado sobre o escândalo da Covaxin, gerado pela denúncia de um antigo aliado, o deputado Luís Miranda, do DEM.

“Para de fazer pergunta idiota”, gritou.

Bolsonaro foi avisado das irregularidades na compra da vacina pelo próprio deputado, em março, quando o recebeu no Palácio do Alvorada.

Miranda levou para o encontro o irmão dele, que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde e estava sendo pressionado a agilizar a compra das vacinas da Índia.

Além do preço elevado, 15 dólares por dose, muito maior do que o preço praticado pelo fabricante da Covaxin em outros mercados, havia um intermediário para quem o governo deveria fazer o pagamento.

Bolsonaro disse que investigaria a denúncia, mas, segundo o deputado, deixou de falar com ele depois do encontro e o governo deixou de atendê-lo.

O caso foi denunciado à CPI da Covid - e Luís Miranda presta depoimento nesta sexta-feira —, o que pode explicar o descontrole de Bolsonaro.

Bolsonaro chegou a Sorocaba no dia em que o Estado de S. Paulo divulga a pesquisa do Ipec, dirigido pela antiga estatística do Ibope Márcia Cavallari, que dá a Lula ampla vantagem nas intenções de voto para presidente — 49 a 23.

Na cidade, Bolsonaro inaugurou o Centro de Tecnologia 4.0 da Faculdade de Engenharia (Facens).

O local já tinha sido inaugurado no final de abril pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes.

No trajeto usado para levar Bolsonaro à faculdade, manifestantes colocaram cruzes e balões pretos, para denunciar o descaso do governo federal com a pandemia, que gerou até agora mais de 500 mil mortos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

