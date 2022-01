Bolsonaro minimiza Ômicron e desrespeita brasileiros ao sugerir que variante pode ser bem-vinda

Apoie o 247

Mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro minimiza a pandemia de Covid-19 e menospreza a inteligência dos brasileiros e a ciência ao sugerir que a variante Ômicron - que se dissemina rapidamente e já representa mais da metade das infecções no país - pode ser “bem-vinda”, por ser menos letal, o que poderia sinalizar o fim da pandemia.

Todos sabemos que a Covid é uma doença gravíssima, que já matou mais de 620 mil pessoas no Brasil e milhões em todo o mundo, e que os novos casos da doença no país já estão em quase 71 mil por dia – o número quase quadruplicou em relação à semana passada. A média móvel de casos alcançou 43.660, maior número diário desde o final de julho.

Embora a letalidade da Ômicron seja de fato menor, os especialistas já anteveem um novo colapso do sistema de saúde, não só pelo aumento exponencial do número de infectados que buscam atendimento como pelo adoecimento dos próprios profissionais de saúde. Além disso, mesmo com a baixa letalidade, a explosão do número de casos acaba elevando o número absoluto de mortes. Tanto assim que a média de óbitos, que chegou a baixar de cem nas últimas semanas, está de novo na casa de 120 por dia. Sem contar que um espalhamento descontrolado do vírus pode favorecer o surgimento de novas variantes, cuja gravidade e potencial de disseminação são sempre impossíveis de prever.

Cerca de um terço da população ainda não completou sua imunização. E Bolsonaro, todos sabemos, joga contra o tempo todo, até mesmo criando obtáculos à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Cada dia mais, o presidente justifica a fama de negacionista.

