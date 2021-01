Bolsonaro não pode intervir na Anvisa, já na Abin...

O governo Bolsonaro está usando a pandemia como peça de propaganda para encobrir seus crimes, dos seus filhos e crimes de amigos. Enquanto houver pandemia não vai haver rachadinha, depósitos na conta da mulher, imóveis subfaturados comprados à vista, vendas superfaturadas de chocolate, o caso Queiroz, Marielle Franco e as condecorações e relações da família de Bolsonaro com Ronnie Lessa, Élcio Queiroz e Adriano da Nóbrega, os 39 kg de cocaína no avião da comitiva presidencial e outros.

A recusa de Bolsonaro em aceitar a compra da vacina e iniciar um programa nacional de vacinação, além dos benefícios elencados, alivia a folha de pagamento de aposentados e pensionistas, porque estes estão no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus e lideram as estatísticas de mortes pela Covid-19.

Enquanto promove a Covid Folia, como fez em Praia Grande, Bolsonaro vai remasterizando sua imagem entre os analfabetos e alienados políticos que estavam desconfiados de seu governo, e reforça o apoio dos machos valentões do recreio que pastam ao seu redor como gado.

O governo da morte cria uma guerra ideológica contra os chineses por conta da vacina, mas compram insumos de agrotóxicos da China, para envenenar a nossa comida. Compradas, periga de as vacinas estragarem nos aeroportos, o governo adquiriu apenas 2,4% do material necessário para a aplicação da vacina, como seringas e agulhas.

Os meios de comunicação ainda aceitam o governo porque atende ao liberalismo de Paulo Guedes, retirando direitos dos trabalhadores e protegendo as grandes fortunas. Apenas o povo está perdendo e a não sabe disso, porque se informa por esses mesmos meios que querem que ele continue na escuridão enquanto passam a boiada.

Uma das demonstrações de que Bolsonaro quer salvar seus filhos e não as nossas vidas, está nessa declaração: “Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar”

Intervir na Anvisa e salvar vidas não pode, já na Polícia Federal e Abin para defender bandidos...

