TV 247 logo
      Buscar
      Moisés Mendes avatar

      Moisés Mendes

      Moisés Mendes é jornalista, autor de “Todos querem ser Mujica” (Editora Diadorim). Foi editor especial e colunista de Zero hora, de Porto Alegre.

      1078 artigos

        HOME > blog

        Bolsonaro não tem ninguém com força nacional à sua imagem e semelhança

        “A solidão do chefão preso pode ser um drama menor e momentâneo diante da ameaça de ausência de futuro”, escreve Moisés Mendes

        O senador Flávio Bolsonaro observa o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Aeroporto Internacional de Brasília - 25/11/2024 (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

        A unção de Flávio expôs o maior drama pessoal e político de Bolsonaro. O chefe da organização criminosa não tem com quem contar com a certeza de que é a sua criatura, mesmo que finja que o filho poderá salvar o bolsonarismo e levar adiante sua herança.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        Há um trágico déficit de futuro para Bolsonaro. Quem do bolsonarismo autêntico se salva hoje da sequência de derrotas iniciada em 2022 e que teve desfecho no fracasso do 8 de janeiro? Quem está vivo? 

        Bolsonaro e os generais estão presos, Eduardo fugiu, Tarcísio de Freitas se encolheu, Carla Zambelli é foragida, Flávio é um desastre como pré-candidato a presidente, os chefes das gangues das emendas estão sendo alcançados e Michelle foi aconselhada a voltar a ser dona de casa pela própria família.

        O único bolsonarista raiz em ascensão é Carlos Bolsonaro. É o mais forte candidato da direita ao Senado por Santa Catarina e um dos nomes considerados eleitos no Brasil um ano antes da eleição.

        Foi o que sobrou. Carluxo é hoje a maior expressão da extrema direita genuína com alguma garantia de futuro. Todo o resto é incógnita. Nomes que até 2022 eram do alicerce do bolsonarismo, com ou sem mandatos, e que tentaram resistir na gritaria, hoje não significam nada. Nem Malafaia.

        Bolsonaro preso, refletindo à noite sobre seu futuro e olhando para o teto do quarto, pode até enxergar anjos voando, mas não enxerga sustentação e renovação para o seu bolsonarismo, só para o bolsonarismo dos outros. Não há como enxergar herdeiros nos que estão aí.  

        Quem irá sucedê-lo à sua imagem e semelhança? Hoje, não há ninguém, nem mesmo Nikolas Ferreira, que tem base, tem voto, é um jovem de Deus e da família, tem ódio, tem preconceito, mas não tem estatura de líder fascista, ou não estaria batendo boca com Eduardo. Nikolas tem talento para atuar no time B da briga de rua do bolsonarismo.

        Não há nem nos Estados ninguém com expressão nacional que possa se apresentar como herdeiro fiel e legítimo do gene de Bolsonaro. É um drama sem saída, sabendo-se dos limites impostos a Michelle e das fragilidades dos filhos.

        O que já temos sob a inspiração de Bolsonaro, porque ele criou um modelo de conduta na direita, é o fascismo sem Bolsonaro. A velha direita terá, principalmente no Sul, o nariz de Bolsonaro, as orelhas de Bolsonaro, a boca e até o isso daí de Bolsonaro, sem ser uma criatura de Bolsonaro.

        É a situação enfrentada pelo chefe da organização criminosa. Ele sabe que, se o filho mais agressivo estivesse no Brasil, nem Eduardo seria esse herdeiro, por falta de traquejo e de confiança da própria direita.

        A escolha de Flávio como ungido é seu gesto desesperado, por não confiar em mais ninguém e por acreditar que pode acontecer em 2026 o milagre da multiplicação das direitas em 2018. 

        Bolsonaro tem no seu entorno muita quantidade, mas sem qualidade. Tem gente gritando, mas sem condições de assustar. Tem o suporte dos que sempre estão ao seu lado, mas nos quais ele não confia.

        Tem um presente precário e instável e não tem nada que assegure sua permanência, mesmo como memória, na base social que o sustentou a partir de 2018.

        A base eleitoral de Bolsonaro, viciada em bolsonarismo, pode até manter a essência das ideias do chefe criminoso. Mas com Bolsonaro como morto político e com a direita tomada de falsos bolsonaristas.  

        Bolsonaro fracassou. O único êxito inquestionável dele, planejado nos detalhes, foi o genocídio da pandemia. O resto todo é derrota, da tentativa de reeleição ao golpe, incluindo a incapacidade de criar um discípulo com capacidade de liderança. 

        Carluxo salva a família e o núcleo fiel que ainda deve favores a Bolsonaro. A solidão do chefe preso pode ser um drama menor e momentâneo diante da total ausência de futuro de curto ou médio prazo. O neobolsonarismo é uma tubaína que não depende do comando de Bolsonaro. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.