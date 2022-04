Bolsonaro: o coveiro!

Apoie o 247

Para quem inflou o peito para, de maneira irresponsável e cruel, bradar aos quatro ventos que não era coveiro, ironizando as centenas de milhares de mortes por covid, até que Bolsonaro está cavando muito bem a sua cova e de toda sua família.

O despresidente não para de fazer inimigos poderosos dos quais não poderá se defender sem a faixa presidencial e as prerrogativas do cargo que, sem a república de Curitiba, jamais o pertenceria.

Bolsonaro começou uma briga que ele não poderia terminar com o STF como instituição e pessoalmente com alguns ministros que, vitalícios em seus cargos, aguardam pacientemente a hora de contra atacar.

Além do mais, historicamente um deputado do baixo clero, que uma vez no Planalto, nomeou principais cargos, pessoas não ligadas a política e que, portanto, não devem permanecer após sua saída, BOLSONARO NÃO TERÁ ALIADOS DE PESO no campo político. Bolsonaro não tem história em partido político e nem pertence a oligarquias familiares, como Aécio, FHC e outros inimputáveis tradicionais de nossa história recente.

De volta ao pijamao da reserva, os generais que o cercam hoje, também nada poderão fazer.

E a cova e tamanho família. Ninguém ali escapa. E para quem duvida, o processo já começou. Ontem a ex-parlamentar Fabiane Rosa foi condenada a 41 fucking years de cadeia por RACHADINHA.

(Rachadinha? 41 anos ?!!! - olha o precedente aí gente …. Tá tudo bem com você Micheque?)

Por ironia do destino a condenação ocorreu no ex foro do moro Curitiba.

Como presidente bolsonaro entrará pra história como um ótimo coveiro para sua família e uma sombra negra porém breve que pairou nesse país por um disparate generalizado e sinestésico entre sociedade e Estado

