Bolsonaro passa por – Vasectomia – seguida de nota oficial

Jornalista Denise Assis levanta suspeita sobre a cirurgia realizada por Jair Bolsoanro. "Como explicar as imagens que nos chegaram daquela entrevista pós-visita a Minas Geais, quando o país inteiro viu um presidente taciturno, cabisbaixo, pálido, com dificuldade de emitir as frases necessárias para descrever o que viu? Notoriamente ele não estava bem" edit

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

Em países em que a democracia ganha adjetivos – pode ser “falhas”, ou democracias “não plenas”, se quisermos ficar numa crítica leve - a primeira vítima é a verdade.

Vai daí que o governo resolveu soltar “nota oficial” para nos convencer de que o presidente Jair Bolsonaro passou por uma “vasectomia”. Ok, nota oficial. Mas como explicar as imagens que nos chegaram daquela entrevista pós-visita a Minas Geais, quando o país inteiro viu um presidente taciturno, cabisbaixo, pálido, com dificuldade de emitir as frases necessárias para descrever o que viu? Notoriamente ele não estava bem.

Alguém pode explicar como quem tem uma cirurgia marcada, sendo ele o presidente da República (por mais leve que seja esta cirurgia), pode corresponder a uma agenda de viagem com a complexidade da que foi feita até Minas? O compromisso envolvia: sobrevoo a várias cidades atingidas, coletiva de imprensa, conversa com governador e muitos outros detalhes que uma viagem destas requer.

Aos 64 anos, cinco filhos e, segundo informações contidas no livro da jornalista Thaís Oyama, com problemas de “disfunção erétil”, conforme consta na página 151 de “Tormenta”, sua preocupação neste “setor”, digamos assim, não estava necessariamente na reprodução, e sim em como chegar lá.

De acordo com descrição do jornal Folha de São Paulo, foi desta forma que o caso se deu:

"O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem 64 anos de idade, se submeteu, no início da noite de ontem, a uma vasectomia, procedimento médico de esterilização para homens que não desejam engravidar sua parceira no futuro. A cirurgia foi feita no Hospital das Forças Armadas (HFA). Esta é a segunda vez que o presidente se submete a esse procedimento. Ele passou a tarde em viagem a Minas Gerais, discutindo providências para a questão das enchentes que assolam o estado. Quando desembarcou de volta em Brasília, às 18h, seguiu direto para o HFA para se submeter à cirurgia."

E quem somos nós para contestar “nota oficial”, em tempos de democracia com adjetivos, não é mesmo?