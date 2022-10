Bolsonaro perdeu nas pesquisas e nas urnas

Apoie o 247

ICL

Na reta final do primeiro turno, Bolsonaro espalhou aos quatro ventos que ganharia com 60% dos votos.As pesquisas afirmavam que ele seria o segundo e Lula, o primeiro. As urnas confirmaram as pesquisas.

Como a tática de desacreditar as urnas falhou, ele parte, agora, para desacreditar as pesquisas que, no fundo, o ajudaram.

Foi por terem demonstrado a possibilidade de Lula liquidar a fatura no primeiro turno que eleitores que tinham intenção de votar em Simone ou Ciro no primeiro e em Bolsonaro no segundo, resolveram votar em Bolsonaro no primeiro, diminuindo a diferença em relação ao líder.

Bolsonaro tenta demonizar as pesquisas porque sabe que elas vão apontar, de novo, Lula em primeiro e ele em segundo, pois os eleitores de Simone e de Ciro que eram bolsonaristas já votaram nele. Os que eles mantiveram tendem a votar em Lula agora.

E Bolsonaro não tem mais de onde tirar votos (dentre os candidatos derrotados) a não ser dos nanicos Soraya Tronicke e Felipe D’Ávila, que são migalhas.

Governadores oportunistas de Minas, Rio e São Paulo, que no primeiro turno esconderam (e até repudiaram) Bolsonaro temendo que lhes tiraria votos ficaram empolgados com o resultado das urnas - ele não perdeu de goleada - e pularam no barco dele.

Resta saber se seus eleitores - e quantos - vão pular também.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.