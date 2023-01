Bolsonaro: prenda-se se for possível

Apoie o 247

ICL

Bolsonaro tem que ser preso. Os eventos terroristas de ontem (8), que deixaram em ruínas o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram motivados com uma razão só: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, o que é crime segundo o art. 359-M, do Código Penal, com previsão de pena de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.

E foram motivados por um agente em especial: Jair Bolsonaro. Foi ele quem, desde sempre, solicitou, incentivou, estimulou e se congratulou com todos os que se punham à disposição de rejeitar o resultado das urnas e investir contra os Poderes, atacando o STF e confrontando o governo eleito, para implantar, com o apoio das forças armadas, a mão de ferro no Brasil. Crimes: o acima descrito, somado com o previsto no art. 359-L do Código Penal, isto é, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

Não há dúvidas da ligação de Bolsonaro com os eventos de ontem. Embora não estivesse presente na quebradeira, foi em seu nome que destruíram tudo. Até o sobrinho, ex-assessor de governo, acompanhou e registrou nas redes sociais. Em pouquíssimo tempo, as investigações demonstrarão o seu vínculo com as motivações que implicaram nos fatos.

A questão é saber do ponto de vista criminal se é possível decretar a prisão preventiva desse delinquente, capturando-lhe no exterior para garantir que venha a responder aqui às acusações que terá que enfrentar. Sendo possível, não há o que esperar. Que seja feito o quanto antes enquanto seu paradeiro é conhecido e se pode contar com a cooperação policial do país em que está. Como todo golpista covarde, a tendência é que tente escapar para outro esconderijo ainda mais incógnito.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.