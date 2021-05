Bolsonaro quer Copa América para espalhar o vírus

"Já que ele insiste na imunidade de rebanho por contágio, provocando aglomerações todo final de semana, nada melhor que o maior evento esportivo do continente, com atletas, funcionários e jornalistas de dez países para espalhar o vírus", afirma Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Embora muitas pessoas tenham ficado perplexas com a notícia de que a Copa América será realizada no Brasil depois da desistência da Argentina, apavorada com a escalada do vírus, acho que a decisão do governo Bolsonaro foi coerente com a sua política sanitária.

Já que ele insiste na imunidade de rebanho por contágio, provocando aglomerações todo final de semana, nada melhor que o maior evento esportivo do continente, com atletas, funcionários e jornalistas de dez países para espalhar o vírus das mais variadas cepas possíveis aqui entre nós.

É um prato cheio para a CPI da Covid.

Tem também o lado da economia. O SBT já tinha comprado os direitos de transmissão, o cancelamento traria enorme prejuízo.

E é claro que Bolsonaro não quer magoar o sogro de seu ministro das Comunicações.

Em matéria de pandemia, o Brasil está pior que a Argentina.

Em matéria de presidente também.

