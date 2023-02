Bolsonaro’s boys

Apoie o 247

ICL

Pior presidente da história, Jair Bolsonaro deixa um legado de covardia, violência, ignorância, vagabundagem, ineficiência, ganância, que marcará o infortúnio de uma geração que apurou o senso de mau-caratismo lendo os livros de Olavo de Carvalho, o guru dos fascistas.

Além dos quatro filhos, Carlos, Flávio, Eduardo e Renan, outros meninos são membros e missionários da ‘seita bolsonarista’. Um deles, eleito senador em 2018 pelo Espírito Santo, Marcos do Val, contou à revista Veja que foi convocado por Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira, a grampear uma suposta conversa que teria com o ministro do STF e Presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

O plano seria executado em dezembro, antes da posse de Lula para que, caso Moraes escorregasse na língua, Bolsonaro aproveitaria para tumultuar o ambiente político e tentar impedir a posse do Presidente eleito e ainda teria, segundo suas expectativas, motivos para pedir a prisão do ministro.

O senador Marcos do Val, não sabemos por que motivo, além de não ter aceitado o papel de espião, foi até o STF e contou tudo para Alexandre de Moraes, que teria dito um irônico “não acredito”.

Daniel Silveira, sabujo de Bolsonaro, foi preso por descumprimento de medidas cautelares, um dia após o término de seu mandato de deputado. Na casa do ex-deputado, agora presidiário, a PF encontrou quase trezentos mil reais.

Marcos do Val, moleque de recados de Bolsonaro, está tentando descer do trem antes da colisão. Vestiu a roupa de traidor diante dos membros da ‘seita’ e blefa dizendo que vai renunciar ao mandato.

Bolsonaro, o genocida dos Yanomamis, continua nos EUA, aguardando visto de turista, porque sabe se retornar ao Brasil será preso no aeroporto.

Enquanto isso, os acéfalos meninos de Bolsonaro vagam pela escuridão do bolsonazismo sem esperanças de verem o Brasil destruído, como no projeto original. Os do ‘cordão da frente’ que servem de alvo, estão no presídio da Papuda e da Colmeia, porque atenderam ao chamado por atos terroristas e antidemocráticos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.