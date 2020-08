Bolsonaro saiu da jaula

"A fera foi contida por algum tempo, diante dos perigos do caso Queiroz e da própria Covid-19 que contraiu. Mas agora, animada pelas pesquisas de popularidade, se soltou, como mostra a retomada dos passeios de domingo. Vai ficar difícil fazê-la voltar para a jaula", escreve Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Helena Chagas, para o Jornalistas pela Democracia

O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um massacre nas redes sociais, especialmente no Twitter, depois de ter ameaçado o repórter de O Globo afirmando que tinha vontade de encher a boca dele com uma porrada. Na madrugada, segundo postou o especialista Fabio Malini, Bolsonaro fora marcado em mais de 1.035.521 mensagens únicas sobre por qual motivo não respondeu ao ser questionado a respeito dos R$ 89 mil depositados por Fabrício Queiroz e sua mulher na conta da primeira dama Michele Bolsonaro. A pergunta viralizou, e foi retuitada por jornalistas, artistas e influenciadores.

O episódio permite concluir que nas redes – que sempre foram território do bolsonarismo — e possivelmente fora delas, tem muita gente anestesiada, mas morta não. Na internet e fora dela, são imprevisíveis as fagulhas que acabam incendiando reações. Quando menos se espera, elas aparecem. Pode não ter a força de um aumento de passagem como o que apertou o gatilho das manifestações de rua em 2013, e possivelmente esse acontecimento da semana acabará por aí. Mas algo aconteceu e pode acontecer de novo.

Importante saber se as forças do antibolsonarismo vão conseguir usar o episódio, que juntou uma oposição desorganizada, para fazer crescer a reação contra o governo. Provavelmente não. A oposição institucional e partidária anda lenta, e quando chegar à cena do crime provavelmente todo mundo já terá ido embora. Terá perdido mais uma oportunidade de mostrar que Jairzinho Paz e Amor é um perfil falso, atrás do qual se esconde o mesmíssimo político autoritário e raivoso.

Do lado governista, a turma do pano acordou cedo e já tratou de propagar suas versões, a principal delas de que a culpa é da segurança, que não afastou Jair Bolsonaro dos jornalistas quando começaram as perguntas “inconvenientes”. Filtrar perguntas de entrevistas é uma função que – ainda bem – nenhum segurança nunca teve no Planalto. Mas nesse governo tudo pode acontecer, até mesmo isso.

A dúvida maior, porém, é o próprio Bolsonaro. A fera foi contida por algum tempo, diante dos perigos do caso Queiroz e da própria Covid-19 que contraiu. Mas agora, animada pelas pesquisas de popularidade, se soltou, como mostra a retomada dos passeios de domingo. Vai ficar difícil fazê-la voltar para a jaula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.