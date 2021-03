Bolsonaro sob tutela

"O que eu entendi da reunião dos Três Poderes foi: Lira vai tratar de botar pra fora do Itamaraty o Ernesto Araújo e Pacheco faz a ponte com os governadores para comprar excedentes de vacinas de outros países", escreve o jornalista Alex Solnik edit

O que eu entendi da reunião dos Três Poderes foi: Lira vai tratar de botar pra fora do Itamaraty o Ernesto Araújo porque enquanto ele estiver lá o mundo, inclusive China e Estados Unidos, continuarão de costas para o Brasil e não teremos nem insumos nem vacinas do exterior; Pacheco faz a ponte com os governadores para comprar excedentes de vacinas de outros países; Queiroga desmilitariza o ministério da Saúde e cria comitê de especialistas para orientar ações e medidas pela ótica da ciência; e Bolsonaro fica no seu canto, cuidando de outros assuntos, para não atrapalhar.

Parece ser a última oportunidade que ganha para continuar no poder.

Se continuar atrapalhando, zéfini.

