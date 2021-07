Bolsonaro tem de ser investigado por formação de Internacional Nazista

"O que pode estar por trás da visita inexplicável é a formação de uma Internacional Nazista a ser capitaneada pelo presidente do Brasil, como a deputada Beatrix von Storch deu a entender", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

A recepção festiva de Bolsonaro à neta de um nazista ilustre e vice-presidente do partido neonazista alemão, sem motivo aparente, no Palácio do Planalto, não pode ser minimizada nem deixada de lado.

Não foi tão somente um gesto formal de cordialidade para com uma deputada alemã.

Nem apenas a reiteração de sua preferência pela ideologia da raça pura e da solução final para os judeus.

O que pode estar por trás da visita inexplicável é a formação de uma Internacional Nazista a ser capitaneada pelo presidente do Brasil, como a deputada deu a entender, motivo pelo qual ele deveria ser alvo de investigação internacional, antes que seja tarde demais.

