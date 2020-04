Bolsonaro virou o velho do saco

Por Moisés Mendes, para o Jornalistas pela Democracia

Bolsonaro passa a ser, definitivamente, o maluco do cercado do Alvorada e apenas isso. Bolsonaro é um personagem. Os filhos de Bolsonaro também serão personagens, e tudo o que havia no entorno deles passa a ser desfeito.

Pode parecer uma nova decoração, com vasos velhos em novas posições, mas talvez não seja. E se não for, se Bolsonaro passa mesmo a ser apenas uma figura, atuando por empreitada na miudeza dos arranjos político, e se o general Braga Netto assume o comando do governo, ainda há chance de impeachment?

Impeachment contra um Bolsonaro que não governa mais? Blindaram Bolsonaro como o mais ingênuo bolsonarista poderia prever. O governo é dos generais. E não há como fazer impeachment de generais.

Fizeram a jogada que poderia parecer imprevisível para Osmar Terra, mas era a mais previsível de todas.

Os generais não estavam desconfortáveis no governo, estavam apenas a caminho das circunstâncias que os tornariam confortáveis.

Nunca, desde a ditadura, os militares desfrutaram de tanto conforto. São a nova face de um governo eleito, controlam as loucuras de Bolsonaro, sem se desfazer dos seus serviços, não aplicam golpe, não usam a força e governam com Bolsonaro.

Bolsonaro continua agredindo, mordendo, dizendo desaforos e até, eventualmente, fazendo alguma declaração mais forte na direção da sua turma, porque é preciso manter a torcida acordada. Mas o Bolsonaro da semana passada não existe mais.

Nem, Bolsonaro, nem Guedes, nem os filhos de Bolsonaro existirão como existiram até aqui. Os generais disseram: agora deu.

Bolsonaro vai ter de negociar, sim, com o que há de mais imundo na política, para que os generais governem.

Precisaram apenas de uma ideia, o Pró-Brasil, que põe capacete nos generais e permite que imitem seus ídolos da ditadura. Os generais serão obreiros.

A reputação do governo está nas mãos dos generais. E os outros seis generais que foram expelidos do governo e asseguram que os miliares não são governo?

Esses ainda não entenderam que perderam, não de 7 a 1, mas de goleada. Não há mais governo Bolsonaro, não há mais Paulo Guedes.

O Fora Bolsonaro pode ter chegado atrasado. Bolsonaro é apenas o velho do saco do Alvorada.

