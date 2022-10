Apoie o 247

ICL

Assim o saudávamos, em cada uma das 580 manhãs em que ele esteve preso e lhe dávamos ‘bom dia’, desde a vigília. Agora, finalmente, sabemos como ele se sentia: como um morto-vivo, quando tentavam fazer dele um cadáver político.

Tentaram assassiná-lo politicamente. Buscaram não somente isolá-lo do povo, como liquidá-lo moralmente. Foi condenado a 9 anos e meio de prisão, para referirem-se ao dedo que ele havia perdido na máquina, trabalhando como operário. Impediram-no de ir ao enterro do seu neto mais querido. Impediram que ele falasse ao povo.

Nós não podíamos vê-lo. Sua cela dava para o outro lado do odioso edifício da Polícia Federal. Sabíamos que ele nos escutava. Quando fui visitá-lo, ele me disse da alegria de iniciar o dia com o nosso ‘bom dia’! Ele respondia o ‘boa noite, presidente Lula’, piscando a luz da sua cela.

Agora é possível saber plenamente como ele se sentia, quando ele sai, totalmente vitorioso, daquele período hediondo da sua vida e da história do Brasil – que se confundem. Sentimos tristeza de imaginá-lo se sentindo um condenado a ser um morto-vivo por aquele sistema, que foi o primeiro inimigo que ele mencionou no seu primeiro discurso, logo depois de ser eleito, de novo, presidente do Brasil.

Mas sentimos imensa alegria de vê-lo, uma vez mais na sua vida, dar a volta por cima. Renascer das suas próprias cinzas, não apenas como um homem livre, mas de novo como presidente do Brasil.

Que voltará a subir a rampa do Palácio do Planalto, com a faixa de presidente. Que voltará a dirigir o país, para resgatá-lo da pior crise da sua história. Que voltará a ser o melhor presidente que tivemos e que teremos, para sempre.

Bom dia, presidente Lula! Virão tantos dias mais em que te saudaremos assim, agora em liberdade, agora de novo como nosso presidente!

Não foi a primeira vez que o Lula deu a volta por cima. Sua vida é uma eterna escalada para superar obstáculos – da fome, do frio, da tristeza. Te levaram os verdugos, naquele dia triste de domingo, do Sindicato dos Metalúrgicos, teu berço político, para aquela odiosa cela em que te encerraram.

Quem te levou de volta à Presidencia do Brasil foram os teus conterrâneos do Nordeste, os mais pobres, as mulheres, os negros, todos os que confiamos em você, que acreditamos em você, que reconhecemos no teu governo o melhor momento da história do Brasil.

Bom dia, presidente Lula! Serão novos tempos para o Brasil. Poder te ouvir, todos os dias, como nosso presidente, conversando, compartilhando os problemas de resgatar o país da catástrofe que se abateu sobre o país e todos os brasileiros.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

