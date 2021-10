A Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima estava indo bem. Os painéis, até o momento, traziam esperança ao planeta combalido pelo efeito estufa. Mas houve a pane no ar-condicionado. Não existia mais clima para acordos nos debates multilaterais. Os ânimos esquentaram, as chances da Terra esfriaram edit

Estou atualmente sob a custódia do Departamento das Nações Unidas aqui em Damasco. Durante esse período, eu fui capaz de garantir a soma de um milhão de dólares. Preciso de uma pessoa digna, e de verdadeira confiança, que possa receber esse fundo para mim e mantê-lo em lugar seguro, até que tudo se acalme aqui. Só preciso saber se você está disposto a me ajudar recebendo minha caixa. E mantê-la em local seguro, até minha chegada em seu país para um encontro com você. Se você se interessou, gostaria de saber quantos por cento do total do fundo você quer.

P.S.: Solicitações de 100% do total não serão aceitas.

ESQUIFE

- Nem parece que está morta, o rosto tão corado.

- Eu ia mesmo te perguntar: que marca de cosméticos usaram nela?

SLOGAN

Salsichas Werner. Pra você que vive pensando em suicídio.

CARESTIA

Insatisfeito com o preço da carne, um funcionário público de Brasília senta-se na cozinha do apartamento e come sua perna direita. É levado por autoridades policiais a julgamento. Logo sai o veredito. O barnabé terá que ressarcir-se pagando uma prótese de titânio, mais todas as custas advocatícias e hospitalares. Fontes informam que o réu-vítima pedirá revisão do processo no Supremo Tribunal Federal.

VIRTUOSE

Pouco se fala dele. Mas criou um estilo musical: tocava piano com a tampa fechada.

AMORES QUÍMICOS

Litium encontra Fluoxetina numa farmácia. Desde quando o destino os separara não batiam o olho um no outro. É Litium quem toma a iniciativa de falar.

- Oi, Flu.

Surpreendida, ela responde:

- Oi, Li. Quanto tempo!

Olham-se calados por um átimo.

- Você está o mesmo, Li – comenta Fluoxetina.

Litium pigarreia.

- É, eu fiquei no passado. Você é que se moderniza, sempre.

- Que nada. Hoje quem está na onda é a minha filha, a Venlafaxina.

- Você teve uma filha?

- Sim, com o Valium. Não soube?

- Nossa, deprimi.

VISITAÇÃO

A Morte o encontra no leito da UTI. Aproxima-se, sorrateira, e lhe pergunta:

- E a vida, como vai?

MALA

Até morto dava problema. Não é que ficou grande demais no caixão?

REFRIGERAÇÃO

E-MAIL

RIP vovó. Comprei picanha, traz cerveja.

