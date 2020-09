Boulos foi premiado com ataque de Bolsonaro

O colunista Gustavo Conde alerta para a movimentação da Bolsonaro nas eleições em São Paulo. Ele diz: "Bolsonaro sabe o poder que tem. Sabe da repulsa que a esquerda lhe devota. Sabe que um ataque seu gera movimentações gigantescas nas redes. Nem precisa mais dos disparos em massa por WhatsApp: as redes progressistas dispararão para ele, de graça e com o sinal trocado - mas com o mesmo resultado" edit

Boulos pode abrir uma champagne. Agora que Bolsonaro o elegeu como alvo, vai crescer feito bolo de fubá da vovó. Um empurrão eleitoral desses é mil vezes maior do que qualquer frente de intelectuais cariocas em prol de sua candidatura.

O cálculo de Bolsonaro, no entanto, é cirúrgico. Escolher Boulos como alvo é jogada de mestre. Incrível como o ex-capitão se refestela em todas as frentes da comunicação pública do país.

Sempre faço questão de lembrar: com um jornalismo desses, fica fácil.

E por que escolher Boulos como alvo é jogada de mestre? Porque vai atrair a avalanche habitual de comentários, artigos e esperneios nas redes progressistas - turbinando Boulos - e vai proscrever mais uma vez a já proscrita candidatura do PT na capital, aquela de fato viável como possibilidade de composição de governo.

Bolsonaro empurra o PT - e a militância petista - para mais uma rodada de incerteza e hesitação: "e, agora, temos que apoiar o Boulos?"

As redes progressistas já morderam a isca - sempre mordem.

Polarizando com Boulos, Russomano demarca território e, pela primeira vez pode, de fato, ter a sua sonhada chance, para desespero da humanidade.

Nesse cenário, Covas e França, tendem a desaparecer como Alckmin em 2018.

Tatto, valente que é, vai lutar. Mas é realmente terrível ter pela frente Boulos como inimigo de Bolsonaro nesse nível.

Por que a jogada de Bolsonaro é tão genial? Por que vai mexer na estrutura do PT mais uma vez. Democrático e solidário que é, o PT pode ser empurrado pela própria militância - como já está sendo - a apoiar Boulos.

A partir daí, a loteria é grande. Vários cenários podem se desenhar, até a quase impossível vitória de Boulos.

O mais impressionante nisso tudo é como Bolsonaro vai nadar de braçada nessas eleições. Esse lance de xadrez em São Paulo é emblemático.

Bolsonaro sabe o poder que tem. Sabe da repulsa que a esquerda lhe devota. Sabe que um ataque seu gera movimentações gigantescas nas redes. Nem precisa mais dos disparos em massa por WhatsApp: as redes progressistas dispararão para ele, de graça e com o sinal trocado - mas com o mesmo resultado.

Não posso terminar esta pensata sem mencionar uma percepção meio dolorida: Boulos se aproximou muito de Lula, certo? Boulos apoiou Lula incondicionalmente, certo? Boulos conquistou o carinho de Lula, certo?

Certo.

Mas é candidato pelo Psol com uma vice também do Psol.

Até agora, eu só disse obviedades.

O que, de fato, interessa é que colar na imagem em Lula tem sido a cartilha básica para se conquistar espaço político no campo democrático deste país há bons 20 anos.

Essa 'lealdade' de Boulos a Lula tem confundido muita gente.

Lembremos um movimento: quando Boulos se lançou candidato a presidente, Lula foi lá e deu um beijo nele desejando-lhe sorte, mesmo sendo candidato.

Quando Tatto se lançou candidato a prefeito não ganhou nenhum beijinho de Boulos.

Convenhamos: dividir a esquerda neste país, não é para amadores. Tem todo um charme e um romantismo associados.

Se a militância de esquerda soubesse como Lula ama o PT, talvez tivesse um pouco menos de despudor em separar Lula do PT em certos cenários eleitorais.

Dissociar Lula do PT e o PT de Lula é, de certa maneira, chancelar a criminalização da política - e dos partidos políticos - apregoada pelo nosso jornalismo de conveniência.

Lula é maior que o PT? A depender do contexto, possivelmente. Mas o PT é o DNA de Lula. Separar essas duas instâncias - PT e Lula - de maneira simplista e passional é fazer o serviço para os adversários da democracia.

Bolsonaro captou muito bem essa fragilidade estrutural da esquerda que orbita Lula e o PT. Vai explorar a ferida como nunca nessas eleições municipais.

Emulou - copiou - a genialidade de Lula, que sabe quem 'atacar' e em que hora 'atacar' - a diferença é que Lula nunca colocou a Polícia Federal para perseguir ninguém.

Se tudo isso gera uma certa apreensão - Bolsonaro proficiente, truculento e blindado pela mídia -, por outro lado, pode ser a 'retomada' das processos de articulação política no país, devastado depois das campanhas sujas nas plataformas digitais.

Atacar Boulos para dividir a esquerda e polarizar com Russomano é um processo, neste momento, político e estratégico, não mera pistolagem digital - ainda que se assemelhe a isso.

Toda eleição deixa ensinamentos, mesmo as traumáticas e as fraudulentas. A eleição, em si, é o grande processo democrático. Ela instaura um processo de debate público, precarizado ou não.

O significado dessas eleições municipais, muito mais do que recuperar o território perdido da democracia, representa uma chance imensa para "forrar" qualitativamente as eleições de 2022, provavelmente as mais importantes de toda a nossa história.

É uma oportunidade para restabelecer alguma racionalidade no processo político, para reconectar o eleitor ao instituto da representação política.

É uma oportunidade para colocar em ação novos significados, novas práticas, novos modelos de campanha.

O cenário incerto de São Paulo contribuiu para que os eleitores sejamos atrevidos e queiramos mais do que a habitual 'ração eleitoral' feita por marqueteiros.

As eleições na cidade de São Paulo sempre tiveram fortes oscilações e mudanças nas prévias de intenção de voto. Disparadas e derretimentos são velhos conhecidos do maior sufrágio municipal do país.

De uma certa maneira, é reconfortante dizer que não há a mais remota possibilidade de dizer agora quem poderá vencer este pleito.

Uma garantia apenas: quando Lula entrar nesse tabuleiro, emas vão gemer.