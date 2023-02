Brasil, Argentina, Chile e México publicam comunicado desaprovando expansão de Israel sobre terras palestinas

Apoie o 247

ICL

Os governos do Brasil, da Argentina, do Chile e do México assinaram em conjunto ontem (17/02/23) um comunicado oficial afirmando ver “com profunda preocupação a decisão do governo de Israel de legalizar nove postos avançados (‘outposts’) e construir dez mil casas em assentamentos existentes na Cisjordânia”.

O documento deixa claro o apoio desses países à ‘Solução de Dois Estados’, “na qual Israel e Palestina possam compartilhar fronteiras seguras e reconhecidas internacionalmente, respeitando as legítimas aspirações de ambos os povos de viver em paz”.

O grupo brasileiro ‘Judias e Judeus Sionistas de Esquerda’ endossaram o comunicado, ressaltando que a postura evidenciada por estes quatro governos “se abraça exatamente àquilo que nós acreditamos e lutamos por: o fim da ocupação ilegal na Cisjordânia, e a resolução do conflito com Israel e Palestina, enquanto dois Estados soberanos e independentes, convivendo e colaborando um com o outro”.

Confira o comunicado na íntegra:

Os governos da Argentina, Brasil, Chile e México veem com profunda preocupação a decisão do governo de Israel de legalizar nove postos avançados (“outposts”) e construir dez mil casas em assentamentos existentes na Cisjordânia.

Essas medidas unilaterais constituem graves violações do Direito Internacional e das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, especialmente a resolução 2.334 (2016), além de contribuir para elevar as tensões atuais.

Nossos governos expressam oposição a qualquer ação que comprometa a viabilidade da solução de dois Estados, na qual Israel e Palestina possam compartilhar fronteiras seguras e reconhecidas internacionalmente, respeitando as legítimas aspirações de ambos os povos de viver em paz.

Os governos da Argentina, Brasil, Chile e México pedem a israelenses e palestinos que se abstenham de atos e provocações que possam promover nova escalada de violência e que retomem as negociações para chegar a uma solução pacífica para o conflito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.