Brasil: uma vertigem generalizada pelo Deus-mercado. Respeita Paquetá!

Tudo começou com rumores de impeachment, uma presidenta eleita democraticamente foi duramente sabatinada e declarada como CULPADA, por um tribunal que tinha em sua base - pessoas tresloucadas que diziam que seu governo era (como o de um ofídio), ou melhor como de uma cobra - e infelizmente esta tal criatura, foi eleita parlamentar.

Os menos incautos, já iam percebendo o clima de pré-bolsonarismo que começava a inundar o ar daqueles dias de GOLPE no Brasil de 2016 - houve uma implosão (que sem dúvida) foi engendrada com o auxílio norte americano ; e o pior é que existem bons intelectuais que negam este fato.

Como é triste habitar em um país que sobrevive de golpe em golpe e coloca o povo na cozinha, ou na senzala dos Tempos. Isto ocorre também entre monarquias, como por exemplo; a britânica, que na verdade não aceita que membros de sua casta possam viver de algum tipo de trabalho, ou mesmo que suas escolhas maritais - se deem de forma interracial.

"A sensação repentina de movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores": A VERTIGEM; entre outras coisas pode ser causada por efeitos medicamentosos, e é indubitável que o governo para o POVO e pelo POVO, ou seja, a DEMOCRACIA - está em queda; e sob efeito de fortes barbitúricos (vide as duras críticas sofridas por Lula de ontem para hoje).

A queda dos valores religiosos, e a expansão desenfreada da nova doutrina que segrega e exclui - o bolsonarismo; alcançou nosso século moderno como uma arma química poderosa, cujo objetivo é desagregar qualquer possibilidade de igualdade social.

As empresas que estão seguindo tal modelo opressor e reducionista de vidas, não poupam esforços para que o parlamento atue em conjunto com elas para que de forma bem rápida a estrutura outrora (igualitária) caia definitivamente por terra (e em desuso) ceda lugar ao curso neoliberal da história do país. O desmonte se iniciou já no governo Temer, e foi se estruturando no primeiro e triste ano da "Era bolsonaro"...

À guisa do incansável e democrático 247, nós, os não clones deste novo "ismo" que: oprime, fere, e mata - "resistimos como respiramos", para que a vertigem da desumanização não nos transforme em "imprecionantes" robôs da incultura.

A ilha de Paquetá, é um oásis solto dentro da Baía da Guanabara, e recebeu a alcunha de "Pérola da Guanabara", e "Ilha dos Amores"; e isto por conta de sua incomensurável beleza natural, composta de belíssimos matacões de granito e lindíssimos flamboyants; entre outras espécies frutíferas de grande valor. Até mesmo suas residências são de um charme arquitetônico sem igual. Vale dizer que as cinzas do ator e diretor Jorge Fernando e de sua mãe, a também atriz Hilda Rebello foram espalhadas pela Ilha - tão amada por ambos como afirmaram familiares. Mãe e filho possuíam residências no paraíso paquetaense.

Porém, o Bairro/Ilha passa por um vitupério contra moradores o que poderá legitimar um prejuízo para a grande maioria que transita nas barcas, rumo ao Centro do Rio para trabalhar e/ou estudar. O trajeto que ocorre sob os auspícios da CCR BARCAS passará de 50 minutos para longas 1 hora e 50 minutos; em função de nova rota estabelecida com baldeação em Cocotá "Ilha do Governador". Este fato inédito vem sendo questionado por moradores; por turistas e outros que frequentam o recanto (periodicamente).

Conversando recentemente com um proprietário de uma das POUSADAS mais frequentadas da Ilha, ele informou que este desmantelo será prejudicial ao Comércio, por demais. No entanto a Associação de Moradores "MORENA" está formando comissões para protestar e estes protestos - já estão em curso.

Já passou pelo crivo parlamentar do atual presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rj.

No dia 08 de janeiro o deputado em questão recebeu uma comissão de moradores e comerciantes da Ilha e estará encaminhando toda a queixa deles para a PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; aguardando um parecer sobre o caso; que ocorreu sem qualquer consulta prévia aos ilhéus.

Alunos, turistas, professores, idosos, crianças, comerciantes, médicos e outros serão barbaramente prejudicados, com tal reforma, que no final das contas só visa o enxugamento de gastos, como pronunciou a CCR Barcas. Infelizmente o fascismo "NÃO RESPEITA NADA E NEM NINGUÉM" e ironicamente o slogan da campanha contra tal mudança que foi autorizada pelo governo do Rio de Janeiro; e está vigorando oficialmente desde o último dia 25 de janeiro se intitula "RESPEITA PAQUETÁ".

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

#LULAPRESIDENTE