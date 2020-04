Brasil x China – O Bolsonarismo Destrói a Economia do Brasil

Perder o comércio com a China provocará um caos econômico maior do que a Pandemia do Coronavírus, uma balança comercial que míngua, pela atuação desastrosa do chanceler, um completo inepto olavista, terraplanista, que alimentava a ilusão de que os EUA comprariam mais do Brasil por conta de um “alinhamento ideológico edit

É de uma irresponsabilidade sem par, filhos do presidente e seus ministros atacarem o maior parceiro comercial do Brasil, a China, a troco de quê? Pior, todos os ataques são por pura ignorância, nada que haja como demonstrar, o que não surpreende, pois, essa turma se alimenta de ‘fake News”, mais, libera uma massa ignara para “boicotar” a China, atacando-a nas redes sociais.

É importante saber que, segundo a Agência Brasil, “A China é o principal destino das exportações brasileiras, segundo o Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da Fundação Getulio Vargas (FGV), com 27,8% dos produtos exportados pelo Brasil. A diferença para o segundo colocado, os Estados Unidos, ficou em 14,7 pontos percentuais. A participação da China no comércio exterior brasileiro supera até a do bloco da União Europeia, que soma 16,3%”. (novembro/2019).

Diz mais, a Agência Brasil: “De janeiro a outubro (2019), as exportações brasileiras para a China chegaram a US$ 51.53 bilhões, enquanto as importações daquele país atingiram US$ 30.07. Isso significa que o Brasil teve um saldo comercial de US$ 21.45 bilhões com a China nos dez primeiros meses de 2019”.

A estupidez, em nome de uma ideologia, a mais canalha que seja, não justifica prejudicar o Brasil em qualquer momento, quanto mais agora que se necessita uma parceria maior com quem produz e voltou a funcionar. O ignorante ministro da Educação, continuou os ataques do filho de Bolsonaro à China, o que mostra o seu baixo nível intelectual, oportunista e o puxa-saquismo para ficar bem o chefe e seus filhos.

A embaixada chinesa pede a retratação, que não virá, mas a China já deu a resposta prática, não prioriza a entrega de produtos fundamentais ao combate do Coronavírus, o que é trágico, mas como condená-los se estão sendo difamados por uma turma de idiotas?

Mais além, a China resolveu intensificar a compra de Soja nos EUA; A soja um dos principais produtos do comércio Brasil-China, o que mais uma vez justifica pela extrema ignorância desse governo irresponsável, além de não fazer nada que preste, trata de prejudicar o Brasil, em todas as frentes.

Perder o comércio com a China provocará um caos econômico maior do que a Pandemia do Coronavírus, uma balança comercial que míngua, pela atuação desastrosa do chanceler, um completo inepto olavista, terraplanista, que alimentava a ilusão de que os EUA comprariam mais do Brasil por conta de um “alinhamento ideológico.

O que não existiu, pois, os EUA são pragmáticos, para cada dólar que importaram a mais do Brasil em 2019, exigiram a mesma proporção em exportação, ficou no zero a zero, o saldo comercial.

O grande prejudicado dessa idiotia será o agronegócio que verá a queda no volume de exportação, caso a China resolva retaliar essa ignorância dos bobos da corte.

O Brasil não pode se dá ao luxo de manter um governo tão antipatriota cheio de figuras estrambóticas, que não se sabe de onde saíram, mas que pululam no cenário, só cometendo sandices, sem preocupação com o país, em nome de uma ideologia obtusa e que nos levará ao Caos.

Basta de Bolsonaro e sua família/amigos.

