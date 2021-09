Apoie o 247

Clube de Economia

Cipó de Aroeira

Brasileiros em NY: a ONU e os micos

Por Cristine Nobre Leite

O Capitão de Milícia

Vai chamando atenção

Envergonhando a Nação

Na ONU sendo notícia

Quase um caso de polícia

Nos States foi pra mira

Seu discurso de mentira

Só deu brecha pra chacota

Para o mundo uma anedota

Para nós, desgosto e ira

Um verdadeiro vexame

O Bozo em Nova Iorque

Quase que tropa de choque

Foi chamada por madame

Descrito como um infame

Um bruto, um genocida

Que aposta em pesticida

Que na Amazonas põe fogo

Há muito mais no seu jogo

Na sua fala bandida

PUBLICIDADE

Saiu numa comitiva

Do seu país de origem

Deixou gente em vertigem

Sem ter ar, sem ter saliva

Nova Iorque não se esquiva

Grita: #ForaBolsonaro!

No Brasil um desamparo

Desemprego e inflação

Na ONU foi negação

Governo do despreparo

Nas ruas foi xingamento

Na van havia o Queiroga

Que nem sei se usou droga

Do seu gesto eu só comento

Seu dedo com estiramento

Mostrado pra multidão

Uma má educação

De ministro inconsequente

Que até de adolescente

Suspendeu vacinação

PUBLICIDADE

Nem sei se a humilhação

Na comitiva encostou

Eu só sei que o que sobrou

Foi uma pizza pro grupão

Em pé, comendo com a mão

Uma cena intrigante

Em Nova Iorque o flagrante

Ficou bem documentado

Lá quem não for vacinado

Não entra em restaurante

Até quando aceitaremos

Viver nessa distopia?

Se há dureza no dia

E aqui mal sobrevivemos

Até quando cederemos

As pressões do capital?

Até quando um homem mal

Num governo vai mandar?

Porque é difícil lutar?

Se o bem sempre é maioral?

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.