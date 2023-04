Brasília: Aos 63 anos, cidade merece o respeito de todos os que querem um Brasil melhor

Apoie o 247

Esta semana, os atos antidemocráticos acontecidos aqui no DF completaram 100 dias. Trataram-se do ataque mais direto que já aconteceu contra a democracia neste País. Nós que estamos na CPI que está investiga esses atos, podemos afirmar hoje com convicção que ouve uma junção de forças para destruição da democracia. Não houve, nos atos, a participação do Exército enquanto instituição, mas houve a participação de militares do Exército. Da mesma forma, não houve a participação da PMDF enquanto instituição, mas houve a participação de integrantes da PMDF.

Não houve participação do empresariado enquanto instituições empresariais, mas sabemos que empresários participaram do financiamento desses atos. A democracia não interessa só à esquerda, interessa a todos. E a todos que querem liberdade efetiva no Brasil. É só verificar, quando houve o fechamento do regime no País, quem foi que pagou um preço maior. No golpe militar de 64, tivemos pessoas que colaboraram diretamente com o golpe, como Carlos Lacerda, que achou que seria beneficiado. Logo em seguida ele perdeu o seu direito político e teve de se unir com outros políticos que atuavam contra a ditadura para o restabelecimento da democracia.

Eu fico perguntando, neste momento em que Brasília completa 63 anos, o quão gigante que seria este País se não tivéssemos tido o golpe militar, se não tivéssemos tido a cassação dos direitos políticos de Juscelino Kubitschek. O quanto este País teria se agigantado ainda mais se JK não tivesse sido exilado. Por isso, é importante que todos nós tenhamos a dimensão exata do valor da democracia – que é uma planta tenra, frágil, mas que precisa ser cultivada, não importa se a pessoa é de esquerda ou de direita. Só os extremos que são contra a democracia. Quem é de esquerda, é de direita ou é de centro e tem juízo, defende a democracia.

Portanto, nosso objetivo é lutar para que a democracia continue existindo no País. Quero aproveitar para parabenizar Brasília pelos seus 63 anos de idade, mas parabenizar sobretudo um dos maiores cidadãos da nossa história que é JK. Ele merece ser aplaudido e reverenciado por todos os brasileiros que acreditam numa pátria grande, democrática e com igualdade.

