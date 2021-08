Brazil paralelo x Brasil soberano

“Contra a desigualdade entre os sexos, creches públicas, adicional de renda para a maternidade. Melhoria da qualidade do ensino público e a procura de uma forma fundamental de equidade: o mesmo gasto por estudante/ano em todas as escolas e regiões do país. Para mudar a forma da propriedade privada, democratizar a estrutura de decisões das empresas e alterar a distribuição dos lucros, para contemplar o “dividendo social”. Para ampliar a democracia, reforçar as instituições políticas da União Europeia, que já dispõe de um Banco Central, de uma moeda comum e de comissões burocráticas diversas de grande poder, mas que não tem ainda um executivo comum eleito, nem um parlamento soberano.

Todas essas propostas têm lugar na terceira via e no documento dos Democratas de Esquerda. Com esse programa estamos no terreno da aceitação do capitalismo ou no da sua superação? ”

No Brazil Paralelo temos seres desumanizados, amorais e imorais, que condenam iniciativas, como as do padre Lancellotti, aquele que atende de forma desinteressada aos que como zumbis do opressor capitalismo, vagam famintos e com frio na Cracolândia instituída pelos podres poderes.

No Brazil Paralelo cabe todas os desregramentos, injustiças e rascunhos humanos. O ser que estabeleceu este tipo de brasilidade, desconhece a Ética, e com certeza nunca refletiu sobre moral. Deste Brazil Paralelo não mana leite e mel, e sim ódio destilado no caldeirão do nazifascismo aquecido por uma rancorosa elite centenária. “ A elite não odeia os pobres, ela tem uma indiferença blasé, quero dinheiro dela e pronto. Mas uma parte da classe média tem, sim, uma relação de ódio com o pobre” Jessé de Souza.

Será que a “grama que a esquerda pisa não cresce mais”, como disse a Dama de ferro britânica (Margaret Thatcher)?

Nós, os adeptos das díades não complementares, ou seja, antitéticas, pensamos abstratamente, criando e recriando conceitos. O terreno que pisamos transcende o imediatismo, e a concretude. O pensamento concreto parte da percepção da representação dos objetos reais. A Nossa Senhora que em alguns vídeos aparece ao lado da deputada J. Paschoal, possui uma representatividade de cunho religioso, e o nome santa, em sua etimologia significa “sagrado”. E será o seu discurso sagrado ou profano?

O que abstrair da retórica em questão? Que sem o pensamento abstrato, seríamos todos levados a pensar que sua postura diante da postura do Padre Júlio Lancellotti é no mínimo coerente. Ainda bem que a Ética vem nos legando o juízo de fato, e o juízo de valor.

Os valores éticos de valor irão analisar e avaliar os fatos e as ações. E como disse Nietzsche “ Não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos”.

A social-democracia junto com o socialismo real pode ter entrado em crise, mas a história nos lembra que o primeiro eixo em torno do qual se situaram os polos direita e esquerda define-se pelo valor igualdade. Nos desdobramentos da Revolução Francesa toma forma uma ala igualitarista radical, liderada por Babeuf. Para essa primeira esquerda, a desigualdade social é inadmissível, e tem na propriedade privada a sua origem. Era necessário tomar o Estado e utilizá-lo para a equalização das condições de vida.

Hoje, restam poucos pensadores críticos no meio do povo, e habitando o Brasil Soberano. Ainda temos a chance de tomar o poder das mãos dos intolerantes antidemocráticos que como metrópole paralela assaltam direitos cidadãos.

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

