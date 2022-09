Bronzeamento de ACM Neto tenta humilhar pretos e pardos

Apoie o 247

É uma herança que testemunha séculos de história, com precisão difícil de negar. Sabemos o que significa ser preto e pardo. Basta consultar as estatísticas, perguntar pelas oportunidades que a vida oferece, olhar para os passageiros de ônibus apertados, para quem está na fila do posto de saúde, ou quem aparece nos telejornais como vítima preferencial da violência policial que é a contrapartida inevitável do pouco caso permanente diante das necessidades da maioria.

Em 2012, 124 anos após a abolição, o STF aprovou a Lei de Cotas, primeira providência efetiva destinada a enfrentar a obscena desigualdade social-racial brasileira. Foi uma inesquecível batalha cultural e política, que derrotou a Democracia Racial, ideologia construída para tornar invisível uma discriminação inaceitável e vergonhosa.

Uma década depois, seus efeitos benéficos estão aí -- nas universidades, nos consultórios, nos edifícios de apartamento, num país que conquista um novo patamar de dignidade.

Com seu bronzeado artificial, acompanhado de uma mudança de registro para "pardo", ACM Neto envergonha um país inteiro, em particular os baianos, habitantes de uma sociedade onde a barbárie do racismo atinge um padrão especialmente grotesco.

Alguma dúvida?

