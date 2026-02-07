“Irmão, irmão, irmão / Há muitos de vocês morrendo / Você sabe que temos que encontrar uma maneira / Para trazer um pouco de amor aqui hoje, sim” e “Irmão, irmão, irmão, irmão / Prepare mais um caminho feliz para meu Senhor / Com muito amor e flores, e música, e música” são trechos das memoráveis canções "What's Going On" de Marvin Gaye [1] e “Brother” de Jorge Ben [2], respectivamente, que tentam expressar quem são os brothers nessa longa, mas curta para alguns, estrada da vida. Vale lembrar que as duas canções dos anos 70 do século passado guardam certa semelhança entre si, apresentando reflexões, principalmente sobre os problemas raciais desse período conturbado, além de uma referência para a esperança e a fraternidade que deve existir entre os seres humanos, independente de sua raça ou cor.

Nesse sentido pode-se dizer que os brothers são aquelas pessoas que aparecem no cotidiano de uma sala de aula, num jogo esporádico de futebol, durante os vários anos do trabalho profissional, no eventual atendimento num balcão de peixes do mercado e até na casualidade de um bate papo no boteco da esquina e que acabam virando brothers, irmãos e amigos, no sentido mais amplo e fraterno dos seus significados, e que duram para o resto da vida.

Lamentavelmente, uns brothers não estão mais entre nós na caminhada nesse nosso Planeta Terra. Outros continuam batalhando, como sempre, para melhorar de vida e de muita gente ao redor. Quando é possível um encontro para celebrar a amizade vamos que vamos.

Nessa direção, reforçamos que “Nossa origem se encontra na África. Por isso somos todos africanos. O Vale do Rift que pode ser visto da Lua, com a extensão de 3 mil km, começando no norte da Síria e chegando ao centro de Moçambique é uma zona privilegiada. Nesse Vale se produziu uma grande divisão: de um lado,mais alto, ficaram as florestas nas quais nossos antepassados antropoides e depois os símios superiores como os gorilas e orangotangos viviam e tinham abundância de alimentos. Não precisavam evoluir para sobreviver.” [3] Assim, para concluir, como nesse mundo o preconceito continua existindo e, muitas vezes, bem perto da gente no dia a dia, essas frases de Nelson Mandela parecem cada vez mais atuais: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta.”

Fontes

[1] Canção "What's Going On" de Marvin Gaye de 1971.

https://www.youtube.com/watch?v=fPkM8F0sjSw

[2] Canção “Brother” de Jorge Ben de 1972.

https://share.google/NQtlKo2WNezBHHn2J

[3] “O fracasso ético da humanidade”. Artigo de Leonardo Boff de 06/02/2006.

https://leonardoboff.org/2026/02/06/o-fracasso-etico-e-moral-da-humanidade/

*Heraldo Campos é geólogo (Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, 1976), mestre em Geologia Geral e de Aplicação e doutor em Ciências (Instituto de Geociências da USP, 1987 e 1993) e pós-doutor em hidrogeologia (Universidad Politécnica de Cataluña e Escola de Engenharia de São Carlos da USP, 2000 e 2010).