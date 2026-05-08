𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 c𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗼 𝗜𝗿𝗮̃: i𝗺𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗲 p𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀

A agressão armada dos Estados Unidos e Israel ao Irã produziu uma interrupção do tráfego regular de embarcações pelo Estreito de Ormuz cujas consequências econômicas já se fazem sentir, ainda que os agentes dos mercados financeiros venham operando, até o presente momento, sob a hipótese otimista de um desfecho negociado relativamente rápido para o conflito. A distância entre essa expectativa implícita nos preços dos ativos financeiros e a realidade das condições materiais em curso constitui, por si só, um fator de risco sistêmico que merece uma análise mais cuidadosa.

A centralidade estratégica do Estreito de Ormuz para os mercados energéticos globais é um dado estrutural da economia política internacional das últimas décadas. Pelo estreito transitavam cerca de 10 milhões de barris diários em exportações de petróleo bruto, além de volumes significativos de gás natural liquefeito (GNL) e derivados que respondem por uma parcela expressiva do abastecimento dos mercados da Europa e da Ásia. A interrupção parcial e o encarecimento dessa rota – seja por ataques diretos a embarcações, seja pelo colapso da cobertura de seguros para navegação na região – eleva os custos de transporte e de risco para toda a cadeia global de abastecimento energético.

O impacto não se restringe ao petróleo bruto: GNL, combustível de aviação, metanol, fertilizantes à base de gás natural e hélio – este um insumo crítico para a fabricação de semicondutores e, por extensão, para a infraestrutura de inteligência artificial – são igualmente afetados, configurando uma perturbação de largo espectro que transcende o setor de hidrocarbonetos.

Um equívoco frequente nas leituras apressadas do cenário atual consiste em interpretar os preços dos contratos futuros de petróleo como indicadores fidedignos das condições presentes de abastecimento. Os mercados futuros precificam expectativas – incluindo a expectativa de um acordo diplomático – e não refletem necessariamente os preços que efetivamente são praticados no mercado físico de petróleo. No mercado à vista (𝑠𝑝𝑜𝑡), os preços já se situaram próximos ou acima de 150 dólares por barril, com a Índia pagando em torno de 118 dólares por barril em suas importações recentes.

O petróleo bruto russo, desviado de rotas europeias e reorientado para os mercados asiáticos, é negociado a preços próximos de 120 dólares. A divergência entre o mercado spot e os contratos futuros reflete, em parte, a ação mitigadora das reservas estratégicas: a Agência Internacional de Energia coordenou a liberação de aproximadamente 400 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo de seus membros – a maior da história –, incluindo 172 milhões de barris dos Estados Unidos, o que equivale a liberações semanais da ordem de 800 mil a um milhão de barris por dia. Essa intervenção amorteceu, no curto prazo, a pressão sobre os preços futuros, mas não elimina a tensão no mercado físico nem resolve a questão estrutural do abastecimento.

𝗢𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗮̃𝗼: 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮, 𝗳𝗲𝗿𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀, 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝗰̧ã𝗼

A perturbação energética em curso nos mercados internacionais opera por múltiplos canais de transmissão que se reforçam mutuamente. O primeiro e mais imediato é o do combustível de aviação, cuja oferta global se contraiu significativamente. Estima-se que aproximadamente 60% do abastecimento mundial de combustível de aviação dependa do fluxo pelo Estreito de Ormuz, e os dados disponíveis apontam para uma perda da ordem de metade da oferta regular até o momento. A resposta das grandes companhias aéreas – cancelamentos em larga escala, como os aproximadamente 20 mil voos cancelados pela Lufthansa – reduz a demanda e mitiga parcialmente o impacto, mas ao custo de uma contração significativa da mobilidade internacional e das cadeias logísticas a ela associadas, como a do turismo.

O segundo canal é o dos fertilizantes. A produção agrícola da próxima temporada já se encontra comprometida em número relevante de países produtores: agricultores estão reduzindo ou adiando o plantio diante da elevação dos custos energéticos e dos insumos derivados de gás natural, cujos preços subiram expressivamente.

A agência das Nações Unidas para alimentação e agricultura, a FAO, e organismos congêneres já emitiram alertas sobre o risco de insegurança alimentar em função dessa dinâmica, que se manifesta com defasagem de meses em relação ao choque inicial de preços: se o plantio não ocorre agora, a colheita afetada será verificada nos próximos meses, consolidando pressões inflacionárias sobre alimentos que somente impactarão os índices oficiais com retardo.

O terceiro canal, ainda menos visível no debate público, é o do hélio. O Catar e os Emirados Árabes Unidos são produtores relevantes de hélio, subproduto da extração de gás natural e insumo indispensável para o resfriamento de equipamentos utilizados na fabricação de semicondutores – os chips de computador que integram smartphones, automóveis, aeronaves, servidores de dados e a infraestrutura de inteligência artificial.

As projeções disponíveis indicam que o estoque de hélio acessível para a indústria global de semicondutores pode se tornar criticamente escasso até o final de julho, o que configuraria uma restrição de oferta com efeitos em cascata sobre praticamente todos os setores intensivos em tecnologia. Não é exagero afirmar que o conflito no Oriente Médio, caso perdure, ameaça afetar a economia digital de modo estruturalmente relevante.

O quadro macroeconômico emergente é caracterizado por uma sobreposição complexa de pressões inflacionárias e tendências recessivas. Os choques de oferta energética e de insumos elevam os custos de produção e os preços ao consumidor, enquanto a destruição de demanda – por conta da contração do crédito, redução da confiança dos agentes, redução da mobilidade e racionalização do consumo energético – pressiona os índices de atividade para baixo. O resultado é que as taxas de inflação reportadas atualmente nas economias ocidentais podem subestimar o componente inflacionário real, pois incorporam, como fator de atenuação, a própria contração da demanda.

A zona do Euro, por exemplo, que registra cerca de 3% de inflação neste momento pode estar, na verdade, operando com uma inflação subjacente mais elevada que é parcialmente anulada, nos cálculos estatísticos, pelos efeitos recessivos simultâneos.

Quando os dados de produto e emprego forem consolidados e divulgados – o que ocorre com as defasagens habituais dos sistemas estatísticos nacionais – a dimensão recessiva do cenário deverá tornar-se mais evidente. Investidores que estejam interpretando a relativa estabilidade dos índices de preços até o momento como sendo um sinal de resiliência macroeconômica podem se ver forçados a ajustar abruptamente suas carteiras ao longo dos próximos meses.

𝗔 𝗵𝗶𝗽𝗼́𝘁𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗿𝗮́𝗽𝗶𝗱𝗮 𝗲 𝘀𝘂𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲̂𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀

A relativa estabilidade dos mercados financeiros em relação ao que seria de se esperar frente a uma perturbação desta magnitude reflete, em grande medida, a precificação implícita de um desfecho negociado relativamente célere. Essa expectativa merece ser examinada criticamente. Do ponto de vista da dinâmica das negociações, há atores com incentivos ativos para obstruir qualquer acordo: o governo de Israel e seus aliados em Washington; facções dentro da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que dependem politicamente da radicalização do confronto; setores do próprio governo norte-americano cujos objetivos estratégicos não passam necessariamente por um acordo; e, outros atores externos com razões próprias para manter o estado de tensão.

O padrão histórico de ataques a embarcações no Estreito – verificado com intensidade variável desde 2019 e, antes disso, ao longo de décadas de tensões intermitentes – sugere que a perturbação da rota não é excepcional nem transitória, mas uma variável estrutural da geopolítica do Golfo.

Um indicador adicional da fragilidade da hipótese de resolução rápida é a ausência, até o momento, de um plano operacional crível para a reabertura do estreito por parte do governo dos EUA. As propostas anunciadas – seguro naval subsidiado, escoltas da Marinha, entre outras – foram casualmente abandonadas ou substituídas por iniciativas menos ambiciosas, como a assistência para retirada de embarcações já presentes na região, o que não afeta significativamente a retomada do fluxo regular de navegação comercial.

A dinâmica regressiva das propostas não é um detalhe: ela sinaliza que o governo norte-americano opera sem uma estratégia de saída definida para a dimensão marítima do conflito. Adicionalmente, a escalada militar continuada – com ataques a portos iranianos, incluindo Bandar Abbas – torna progressivamente mais difícil a construção da confiança mínima necessária para qualquer entendimento.

Há, ademais, uma assimetria estrutural de interesses que não deve ser desconsiderada numa análise prospectiva. Os Estados Unidos são, simultaneamente, o maior produtor mundial de petróleo, o maior exportador de GNL, o maior produtor de hélio e um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. A interrupção do fluxo energético pelo Golfo Pérsico impõe custos significativos à economia norte-americana no curto prazo – inflação, elevação dos preços de combustíveis, perturbações logísticas –, mas produz benefícios de médio prazo igualmente significativos, como a expansão da demanda pelos produtos energéticos norte-americanos, o redirecionamento de carregamentos de GNL para a Ásia a preços mais elevados (com a conclusão oportuna de novos terminais de exportação), e o reposicionamento dos Estados Unidos como fornecedor indispensável de hélio para a indústria global de semicondutores.

O fechamento do estreito interrompeu, simultaneamente, as exportações de GNL do Catar e dos Emirados Árabes Unidos para a Ásia, abrindo mercados que os exportadores norte-americanos estão em condições de suprir. Constatar a existência objetiva desses interesses não implica afirmar que os Estados Unidos tenham deliberadamente orquestrado o conflito com o objetivo de capturar esses benefícios – o que seria uma inferência além do que as evidências autorizam –, mas ela explica, em parte, por que a urgência em reabrir o estreito pode ser menor do ponto de vista dos interesses de longo prazo de setores nos EUA do que o discurso oficial sugere.

𝗖𝗲𝗻𝗮́𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗮𝘇𝗼: 𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮́𝘃𝗲𝗹 𝘀𝗮𝘇𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲 𝗼𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗮̃𝗼

A análise prospectiva dos impactos econômicos do impasse militar no Oriente Médio deve incorporar uma variável frequentemente subestimada: a sazonalidade da demanda energética. A demanda de verão – tanto para refrigeração na Ásia e na Europa quanto para combustível de aviação no pico da temporada de viagens – requer que os estoques sejam formados nos meses imediatamente anteriores.

Considerando que o Estreito de Ormuz permanece com tráfego significativamente perturbado, o abastecimento energético para julho e agosto está sendo comprometido neste exato momento. Os países cujos sistemas de armazenamento dependem de importações regulares não terão, em julho, os estoques que deveriam ter. Essa lógica é particularmente crítica para o GNL, dado que o produto não pode ser armazenado indefinidamente nem transportado por rotas alternativas sem custo incrementais significativos de tempo e frete.

Caso consideremos um possível cenário de onda de calor simultânea na Europa e na Ásia – cenário que as projeções climáticas para o verão boreal de 2026 não excluem –, a demanda por GNL para refrigeração e geração elétrica aumentaria de forma abrupta em ambas as regiões ao mesmo tempo. Nessa situação, os fornecedores disponíveis não teriam capacidade para atender a demanda combinada.

O mecanismo de alocação seria, então, o preço: os compradores com maior disposição a pagar – que historicamente têm sido os operadores asiáticos – obteriam os carregamentos disponíveis a preços elevados, deixando os compradores europeus com acesso limitado.

Episódios anteriores de mortalidade associada a ondas de calor na Europa – particularmente durante o verão de 2003, quando dezenas de milhares de pessoas morreram em função da insuficiência da infraestrutura de refrigeração – oferecem uma base empírica para avaliar a gravidade do risco. A diferença é que, em 2026, esse risco estaria superposto a uma restrição de oferta energética sem precedentes recentes.

Deve-se considerar, ainda, que a retomada do fluxo de exportações energéticas pelos países produtores do Golfo não ocorreria de forma instantânea após uma eventual reabertura do estreito. A desaceleração da extração de petróleo, o enchimento de navios-tanque como capacidade de armazenamento flutuante e a interrupção dos fluxos operacionais normais criam uma inércia que exige pelo menos um mês de operações regulares para ser revertida.

Isso significa que, mesmo no cenário mais otimista de resolução negociada em junho ou julho, a normalização do abastecimento energético global não seria sentida antes do final do terceiro trimestre de 2026, precisamente no período em que a demanda sazonal de verão estaria no seu pico.

𝗚𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲: 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰̧𝗮 𝗲 𝗿𝗲𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Os impactos do conflito não se restringem à dimensão econômica imediata. A forma como a campanha militar foi conduzida – sem consulta prévia adequada dos americanos aos seus aliados regionais e com desconsideração explícita dos interesses dos parceiros asiáticos no que diz respeito à continuidade do abastecimento energético – produziu tensões nas relações de aliança que têm consequências de médio e longo prazo para a projeção de poder dos EUA.

Os países do Golfo Pérsico que hospedam bases militares estadunidenses expressaram insatisfação com o modo como suas economias foram afetadas pelo conflito. As economias asiáticas mais diretamente atingidas pela perturbação energética – incluindo aliados formais dos Estados Unidos no Leste Asiático – avaliaram negativamente a gestão norte-americana da crise. Os parceiros europeus, que dependem de importações energéticas e sofreram os efeitos de preços mais elevados e de perturbações logísticas, operam com menor margem de manobra fiscal e monetária para absorver choques adicionais.

A questão que se coloca é se os ganhos econômicos de médio prazo auferidos pelos exportadores norte-americanos de energia – reais e potencialmente significativos – compensam os custos de aliança e de legitimidade que a condução do conflito impõe à posição estratégica dos Estados Unidos. Essa não é uma questão com resposta simples. Numa perspectiva estrutural, a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder globalmente depende de uma rede de bases e parcerias que é, ela própria, um produto da confiança acumulada ao longo de décadas. Erosões nessa confiança se acumulam lentamente e demoram a serem revertidas.

Ao mesmo tempo, a estratégia de segurança nacional norte-americana expressa, nos documentos mais recentes, uma prioridade explícita para a competição em torno de tecnologias de inteligência artificial e dominância energética – áreas em que o fechamento de Ormuz gera benefícios estruturais para os exportadores norte-americanos. A tensão entre esses dois vetores – manutenção das alianças e captura de vantagens competitivas em energia e tecnologia – é uma das linhas de fissura mais importantes da atual política externa dos Estados Unidos.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮̃𝗼

Em síntese, o impasse em torno do conflito com o Irã configura um choque de oferta energética com características de maior persistência do que os mercados financeiros parecem precificar. Os mecanismos de transmissão para a economia real – via preços de energia, fertilizantes, combustível de aviação e hélio para semicondutores – já estão em operação, com efeitos que se manifestarão com defasagem nos indicadores de inflação e de atividade. A hipótese de resolução rápida enfrenta obstáculos políticos e militares significativos e não conta com um plano operacional crível de implementação.

A sazonalidade da demanda energética impõe uma restrição temporal adicional: o abastecimento do verão boreal está sendo comprometido agora. E a assimetria de incentivos entre os diferentes atores envolvidos sugere que a urgência de uma saída negociada pode ser distribuída de forma desigual entre as partes. Para os pesquisadores e tomadores de decisão que acompanham a economia política internacional, o cenário exige, portanto, o abandono da premissa de transitoriedade e a construção de análises que levem a sério a hipótese de um impasse prolongado – com todas as consequências que ela implica para os mercados energéticos, a segurança alimentar, as cadeias de semicondutores e a ordem geopolítica regional.