Apoie o 247

ICL

SITUAÇÃO DE RUA

Era o mendigo mais bonito do mundo. Usava trajes de pedinte, mas eles pareciam se neutralizar junto a seus traços viris e marcantes. Vivia escondido em parques, galerias pluviais até que um dia decidiu ganhar as ruas. Na medida em que se deslocava, automóveis iam freando, pedestres não conseguiam mais tirar os olhos dele, até policiais pareciam desnorteados diante de tão rara simetria. O impacto na cidade foi tão enorme que ordenaram sua remoção à detenção. No caminho para o xadrez, a motorista do camburão, apaixonada pelo miserável, entrou por uma transversal e o sequestrou. O destino, no entanto, quis que pegassem um congestionamento no início da estrada federal. Logo, um grupo de mulheres fechou a via, invadiu o camburão e carregou o esmolador para local ignorado. A última notícia ventilada sobre o pedinte foi a de que, por causa da fama, angariara capital, e vivia nababescamente na Suíça. Toda aquela confusão deve ter cansado sua beleza.

PEDANTISMO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atum e cação nadavam pelas correntezas frias, quando passou um bacalhau norueguês. Como manda a educação marítima, baixaram a cabeça e deram bom dia ao peixe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O bacalhau seguiu em seu nado sem dizer nada. O cação comentou com o colega:

- Deixa passar a Páscoa e você vai ver ele aqui, pianinho, pianinho...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CANTIGA

O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão.

O terceiro foi aquele que Tereza denunciou, junto com os outros dois, na Delegacia da Mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OBITUÁRIO

Excepcionalmente, hoje não teremos a coluna Obituário. O redator faleceu.

A TRÊS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isósceles namorava Hipotenusa que saía com Escaleno. Acabou mal o triângulo amoroso.

CRUZ VERA

O pequeno país latino-americano Cruz Vera padecia de uma longa crise na Educação. O povo cansado, um dia, resolveu se unir. Após algumas deliberações, os governantes foram colocados para ter aulas nas escolas públicas. Quanto maior o cargo, mais iniciante deveria ser a posição do mandatário nos colégios. O primeiro-ministro, por exemplo, foi alocado no pré-primário. No início houve alguma evasão por parte dos políticos, rapidamente corrigida pelo uso de varinhas de marmelo aplicada nos fundilhos dos estudantes pelos mestres. O modelo educacional implantado em Cruz Vera é bem recente. Ninguém sabe se vai, ou não, medrar. Um dado, contudo, já chama a atenção: pela primeira vez na história do país, o Ministério da Educação teve lucro.

METAMORFOSE

- Seu Franz, o almoço tá na mesa.

- ...

- Seu Franz Kafka...

- ...

- O almoço está na mesa, seu Franz.

- ...

- Esse homem é surreal!

CONTA CORRENTE

O gatuno se senta ao lado da moça no ônibus. Cochicha a ameaça:

- Quieta e não acontece nada.

- …

- Pega o celular, abre no aplicativo do banco, e me mostra.

- …

- Só 130 reais?

- É o que tenho, moço.

- Vai, faz logo o Pix pra esse e-mail.

No ponto seguinte, o ladrão desce. Vem uma senhora e se aproxima da moça.

- Vi tudo…, mas você parecia tão calma.

- Porque era minha conta corrente ladrão…

- O quê?

- Pra quando vier o safado, raspar o que tem e pensar que era o total. Meu banco é outro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE