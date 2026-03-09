O “capital reputacional” no capitalismo contemporâneo é um ativo intangível, socialmente construído, capaz de funcionar como moeda de acesso, proteção e poder. Não é só “boa imagem”. É capacidade de suspender desconfiança, abrir portas e deslocar o ônus da prova para os outros.

No capitalismo atual, ele opera ao lado (e às vezes acima) do capital econômico. Dinheiro compra coisas. Capital reputacional compra tempo, silêncio, tolerância e dúvida.

Ele se tornou tão central porque vivemos uma combinação de três transformações estruturais. A primeira refere-se à financeirização e opacidade.

Fortunas são cada vez mais financeiras, offshore e juridicamente complexas. Isso dificulta o rastreamento, a responsabilização e a fiscalização. A reputação vira atalho cognitivo: “se circula entre gente importante, deve ser confiável”.

Outra transformação estrutural foi a privatização da credibilidade. Antes, ela vinha de cargos públicos, instituições estáveis, carreiras transparentes. Hoje, vem de redes privadas, fundações, universidades, conselhos e filantropia. A honra deixa de ser pública e passa a ser terceirizada.

Por fim, houve a saturação informacional. Em um mundo de excesso de informação, não dá para investigar tudo e decide-se por sinais sociais. O capital reputacional funciona como selo informal de qualidade moral.

O capital reputacional é produzido, não surge espontaneamente. É construído ativamente.

Principais mecanismos, nos Estados Unidos, dão-se via filantropia estratégica, com doações a universidades, museus e ONGs, vinculando o nome a causas “nobres”. Tudo isso produz blindagem simbólica.

Vale também a associação com o prestígio intelectual de cientistas, economistas, juristas, think tanks e conselhos acadêmicos. É necessária certa circulação em redes seletivas, como jantares, fundações, ilhas privadas e conselhos de administração. Dá pouca visibilidade pública, mas alta densidade de poder.

A narrativa de exceção, como “excêntrico”, “gênio”, “difícil, mas brilhante”, é bem usada por alguns. Tudo isso cria uma aura de respeitabilidade antecipada.

Jeffrey Epstein construiu um capital reputacional massivo e paradoxal, utilizando-o como uma “moeda” de influência para acessar os círculos mais altos da política, academia, ciência e finanças. Isso lhe conferiu, durante décadas, uma “imunidade prática”. Mesmo após sua condenação por crimes sexuais, em 2008, ele conseguiu manter relações com figuras poderosas, demonstrando a força dessa rede construída.

O caso Epstein, como se vê em uma série documental na Netflix, pode ser apresentado como um exemplo-limite. Epstein não era poderoso apesar da reputação.

Ele era poderoso porque controlava reputação, inclusive a alheia.

Ele operava como guardião de segredos, mediador de acessos e produtor de silêncio. Seu capital principal não era dinheiro, mas a capacidade de implicar pessoas poderosas em uma mesma zona cinzenta. Isso gerava cumplicidade tácita, medo de exposição e proteção cruzada.

O capital reputacional pode ser usado como mecanismo de impunidade. No capitalismo contemporâneo, crimes não desaparecem, eles são reclassificados.

Dependendo do capital reputacional, o mesmo ato pode ser visto como erro, desvio, exagero da imprensa, “complexidade do caso”. Enquanto isso, vítimas sem reputação precisam provar tudo, repetidamente, contra instituições como o FBI.

A desigualdade jurídica passa a ser desigualdade reputacional.

Então, a Economia Política do capital reputacional, em termos estruturais, sugere: ele reduz o risco esperado de punição; funciona como seguro informal contra escândalos; complementa o capital financeiro em setores de alta opacidade; cria uma elite menos dependente do Estado e mais dependente de redes privadas.

Isso explica por qual razão bilionários americanos investem tanto em fundações; universidades aceitam doações problemáticas; think tanks naturalizam conflitos éticos. Não é ingenuidade. É estrutura de incentivos.

O capital reputacional é um ativo político-moral, produzido socialmente, capaz de converter prestígio em imunidade prática. O caso Epstein mostra o ponto extremo dessa lógica: quando reputação, dinheiro e rede se alinham, a lei não desaparece — ela chega tarde demais.

A história de Jeffrey Epstein não é um “caso isolado excêntrico”, mas também não prova que “tudo” nos EUA seja comprável de forma simples e direta. Ela é melhor entendida como um sintoma extremo de uma combinação estrutural de dinheiro opaco, redes de poder, falhas institucionais seletivas e cultura de deferência às elites.

Epstein não foi apenas um acidente individual. Não é único, embora seja extremo. Os EUA têm outros casos de proteção informal a poderosos envolvidos em crimes sexuais. Harvey Weinstein é o exemplo mais conhecido.

Em outubro de 2017, após ter sido acusado de cometer abusos sexuais, Weinstein foi desligado de sua empresa Miramax e expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em 31 de outubro, mais de oitenta mulheres fizeram denúncias contra Weinstein. As acusações provocaram o início da campanha #MeToo, na mídia social. Em 24 de fevereiro de 2020, foi julgado culpado de dois dos cinco crimes, em Nova Iorque, acarretando uma sentença de até 25 anos de prisão.

O que torna Epstein diferente é a escala e a duração do esquema de abusos sexuais. Envolvia conexões transversais entre política, finanças, academia e inteligência. Obteve blindagem institucional explícita, como o acordo judicial de 2008, na Flórida, quando praticamente se livrou da prisão.

Isso indica não um “complô centralizado”, mas um ambiente estrutural permissivo, em que certos indivíduos se tornam “intocáveis”. Epstein não criou o sistema, ele explorou suas brechas ao limite.

De onde veio a fortuna e o poder de Epstein? Este é o ponto mais obscuro — e mais revelador. Sua origem formal conhecida era a de professor de Matemática, sem trajetória acadêmica relevante; sequer tinha diploma universitário.

Trabalhou brevemente na Bear Stearns, nos anos 1970, até ser despedido. Passou a se apresentar como gestor de fortunas ultrasseletivo, dizendo administrar dinheiro apenas para bilionários.

Mas nunca ficou claro quem eram seus clientes. Nunca houve transparência sobre suas operações em esquema de pirâmide Ponzi. Ele operava fora dos grandes fundos regulados. Usava estruturas offshore e trusts.

Isso tudo o transformou em um nó opaco entre riqueza privada, evasão fiscal, engenharia patrimonial e favores pessoais. A hipótese mais aceita entre investigadores e jornalistas era a de que Epstein não era apenas “gestor de investimentos”. Ele funcionava como facilitador de relações entre ultrarricos, guardião de segredos comprometedores e operador de um capital relacional, não apenas financeiro.

Seu verdadeiro ativo era informação sensível, acesso e discrição. Isso explica por qual razão políticos como Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o príncipe Andrew da Inglaterra, bilionários, acadêmicos e outras figuras públicas continuavam frequentando seus círculos, mesmo diante de rumores antigos.

Por que o sistema o protegeu por tanto tempo? Nesse ponto entra o aspecto estrutural dos EUA. A justiça descentralizada é desigual. Promotores locais têm enorme poder discricionário. Crimes sexuais contra menores dependem fortemente da credibilidade das vítimas necessitadas de US$ 200.

Vítimas pobres enfrentam descrédito, intimidação e acordos extrajudiciais. No caso Epstein, as vítimas eram jovens, pobres e socialmente vulneráveis. Ele era rico, conectado e bem assessorado. O resultado foi previsível.

Os EUA têm uma contradição central entre discurso igualitarista e prática elitista. Lá existe uma cultura de deferência às elites.

Há uma presunção informal de respeitabilidade associada à riqueza extrema, à filantropia e à circulação em círculos “respeitáveis”. Epstein cultivava exatamente isso: doações a universidades; proximidade com cientistas renomados; imagem de “intelectual excêntrico”. Isso comprava tempo, silêncio e dúvida, mesmo quando não comprou absolvição formal.

O Estado neoliberal se tornou frágil diante do dinheiro privado. Diferentemente de países com tradição de Estado forte, o poder privado nos EUA é legitimado culturalmente, a fronteira entre público e privado é porosa, e o lobby, as portas giratórias e a influência informal são normalizados.

O caso Epstein mostra o limite disso: quando a fiscalização depende de instituições locais e frágeis, redes privadas densas substituem a lei por lealdades cruzadas.

Nos Estados Unidos, o dinheiro não compra tudo, sempre. Mas compra proteção probabilística, especialmente atraso, acordos brandos, invisibilização de vítimas e enquadramento midiático favorável.

Epstein foi protegido não porque era um bilionário comum, mas porque estava entranhado em redes que não queriam ser expostas. Afinal, sua queda ameaçava reputações, carreiras e instituições.

Quando o custo reputacional ficou alto demais, o sistema parou de protegê-lo — mas era tarde demais para as vítimas adolescentes estupradas.

O caso Epstein revela que, nos Estados Unidos, o dinheiro não compra a lei diretamente, mas compra zonas de imunidade social temporária. O poder real circula mais por redes informais do que por cargos formais. A honra pública pode ser terceirizada à filantropia. Vítimas sem capital social continuam estruturalmente desprotegidas.

Não é um escândalo fora do sistema. É o sistema funcionando sem justiça para quem está fora do topo.