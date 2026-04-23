Capitalismo selvagem da atenção coloniza o tempo e a mente

O telefone vibra sobre a mesa, a tela acende e, em poucos segundos, uma sequência de estímulos reorganiza prioridades, interrompe raciocínios e redefine o que parecia urgente. Esse gesto cotidiano, repetidos milhares de vezes ao longo do dia, deixou de ser trivial. Ele passou a funcionar como a engrenagem inicial de uma transformação silenciosa e profunda: a conversão da atenção humana em ativo econômico central, disputado com intensidade crescente por empresas, governos e plataformas digitais.

Em Capitalismo da Atenção, o jornalista e apresentador americano Chris Hayes descreve com precisão esse novo regime de disputa. Não fala como observador distante. Atua no centro de uma indústria que mede audiência em tempo real e que depende da captura contínua do olhar. Essa condição confere ao seu diagnóstico um grau de honestidade raro: ele conhece, por dentro, os mecanismos que transformam atenção em valor.

A edição internacional da obra, publicada por um dos maiores grupos editoriais do mundo, a Penguin, não suaviza o problema. Apresenta-o como uma reorganização estrutural da vida contemporânea, capaz de afetar simultaneamente economia, cultura e política. O que está em jogo não é apenas o tempo gasto diante de telas, mas a forma como o tempo passou a ser organizado por interesses externos ao indivíduo. A atenção, nesse contexto, deixa de ser experiência íntima e passa a ser território explorado.

Plataformas digitais, redes sociais e aplicativos operam sob um mecanismo que parece simples, mas é sofisticado em suas implicações: capturar, reter e revender atenção. Cada segundo de permanência é registrado, analisado e convertido em dado. Esse dado, por sua vez, alimenta sistemas que aumentam a eficiência da próxima captura. Forma-se, assim, um ciclo que se retroalimenta e se aperfeiçoa continuamente, tornando cada usuário mais previsível e, portanto, mais valioso.

O mérito de Hayes está em retirar esse processo do campo da abstração. Ele demonstra que não se trata de uma consequência inevitável do avanço tecnológico, mas de um modelo deliberadamente estruturado para maximizar engajamento. Empresas de tecnologia investem somas bilionárias na construção de arquiteturas de retenção. Notificações constantes, rolagem infinita, vídeos que se iniciam sem comando e algoritmos que antecipam preferências não são recursos neutros. São instrumentos projetados para reduzir pausas e ocupar cada intervalo mental disponível.

A lógica econômica que sustenta esse sistema é direta e, por isso mesmo, poderosa. Quanto mais tempo o usuário permanece conectado, maior o volume de dados coletados e maior a capacidade de segmentação publicitária. A atenção deixa de ser experiência subjetiva e passa a ser unidade de negócio. Nesse circuito, o indivíduo não apenas consome conteúdo; ele alimenta um sistema que depende de sua permanência para gerar receita, influência e escala.

Os efeitos dessa dinâmica já não podem ser tratados como hipótese. A fragmentação da atenção compromete a leitura prolongada, reduz a capacidade de sustentar raciocínios complexos e interfere diretamente na formação do pensamento crítico. Pesquisas associadas à American Psychological Association indicam que a atenção humana vem sendo comprimida em janelas cada vez menores, com impactos mensuráveis sobre memória, aprendizagem e qualidade das interações.

Esse conjunto de evidências encontra respaldo em revisões acadêmicas que analisam o uso intensivo de smartphones e redes sociais. Os resultados apontam correlação consistente entre exposição prolongada a estímulos digitais e queda de desempenho em tarefas que exigem concentração contínua. A questão deixa de ser percepção individual e passa a integrar um campo de investigação consolidado, com dados acumulados ao longo de diferentes contextos e populações.

A gravidade do quadro se amplia quando observada à luz do chamado Efeito Flynn. O pesquisador James Flynn demonstrou que, ao longo do século XX, os escores médios de QI cresceram de forma consistente, impulsionados por fatores ambientais como educação, nutrição e maior complexidade dos estímulos intelectuais. Durante décadas, esse avanço foi interpretado como sinal de progresso cognitivo coletivo.

No entanto, essa tendência perdeu força e, em alguns países, começou a recuar. Estudos recentes indicam declínio em determinadas habilidades cognitivas, especialmente aquelas relacionadas à abstração e à resolução de problemas. Pesquisadores contemporâneos associam parte dessa inflexão ao ambiente digital dominante, marcado por estímulos rápidos, fragmentação da informação e redução do tempo dedicado à reflexão aprofundada.

A partir da década de 2010, com a consolidação dos smartphones como extensão do corpo, a relação com a informação sofreu alteração decisiva. O fluxo contínuo de estímulos substituiu a experiência de aprofundamento. A leitura longa cedeu espaço a fragmentos descontínuos. A reflexão passou a disputar espaço com notificações incessantes. Esse rearranjo não ocorre sem custo: ele altera a forma como o pensamento se organiza e como o conhecimento é assimilado.

Os números ajudam a dimensionar a magnitude desse processo. Relatórios globais do DataReportal indicam que usuários passam, em média, mais de seis horas diárias conectados. No Brasil, esse número ultrapassa nove horas, colocando o país entre os mais intensivos em uso digital no mundo. Não se trata apenas de um hábito. Trata-se de uma ocupação sistemática do tempo disponível, com efeitos cumulativos sobre comportamento, cognição e sociabilidade.

Quando uma parcela tão expressiva do dia é absorvida por telas, o espaço destinado a atividades que exigem continuidade — leitura, estudo, convivência presencial — tende a encolher. O resultado não é imediato, mas progressivo. A capacidade de sustentar atenção prolongada se torna mais rara. A tolerância ao silêncio diminui. O pensamento passa a operar sob pressão de interrupções constantes.

Hayes amplia o alcance da análise ao demonstrar que o impacto ultrapassa o plano individual. A esfera pública também sofre consequências diretas. Plataformas digitais privilegiam conteúdos que geram resposta rápida e intensa, o que favorece mensagens simplificadas, emocionalmente carregadas e, muitas vezes, descoladas de verificação rigorosa. Nesse ambiente, a visibilidade não está necessariamente associada à qualidade da informação.

Esse mecanismo altera o funcionamento do debate público. Ideias complexas, que exigem tempo e contexto, perdem espaço para conteúdos de consumo imediato. A formação de opinião passa a ocorrer em ciclos curtos, com menor densidade analítica e maior exposição a estímulos que reforçam crenças prévias. A velocidade se impõe sobre a verificação, e a reação tende a substituir a reflexão.

Outro ponto decisivo do livro está na inversão de papéis. O usuário, que acredita consumir conteúdo, torna-se simultaneamente produto. Seus dados, hábitos e padrões comportamentais são coletados e organizados em sistemas que refinam continuamente as estratégias de captura. Cada interação alimenta um modelo que depende da previsibilidade do comportamento humano para ampliar sua eficácia.

A economia da atenção, nesse sentido, não apenas observa o comportamento. Ela o molda. Ao antecipar preferências e oferecer estímulos sob medida, cria um ambiente onde a escolha parece livre, mas ocorre dentro de parâmetros previamente definidos por interesses comerciais. A autonomia não desaparece de forma abrupta; ela é gradualmente condicionada.

Proteger-se desse capitalismo selvagem da atenção exige reconhecer que a disputa central não ocorre apenas no campo tecnológico, mas no interior da própria consciência. A defesa começa quando o indivíduo recupera o controle sobre o ritmo do próprio pensamento e se recusa a aceitar como inevitável a ocupação contínua do seu tempo interior. Isso implica reconstruir hábitos que foram deslocados: sustentar leitura longa mesmo diante da ansiedade por estímulos rápidos, preservar momentos de silêncio sem recorrer imediatamente à tela, permitir que uma ideia amadureça antes de ser interrompida por outra.

Esse movimento não se apoia em gestos espetaculares, mas em escolhas consistentes. Ao manter o telefone fora do alcance durante uma leitura, ao sustentar uma conversa sem interrupções digitais ou ao resistir ao impulso de verificar notificações a cada poucos minutos, o indivíduo estabelece limites concretos para um sistema que opera justamente pela ausência desses limites. Em um ambiente que lucra com a dispersão, preservar a atenção deixa de ser hábito e passa a ser forma de autonomia.

A geração que cresceu antes da ubiquidade digital ainda preserva referências formadas por experiências menos fragmentadas. Leitura prolongada, convivência presencial e espera faziam parte da construção do pensamento. As gerações mais jovens, imersas desde cedo em ambientes digitais, enfrentam desafio mais exigente: desenvolver profundidade cognitiva em um ecossistema que privilegia velocidade e estímulos contínuos.

A resposta a esse cenário não será espontânea. Requer ação deliberada de famílias, escolas, instituições e formuladores de políticas públicas. Não se trata de rejeitar tecnologia, mas de estabelecer critérios para seu uso. Preservar a capacidade de pensar com autonomia tornou-se uma tarefa que exige intenção, disciplina e compreensão do que está em jogo.

Ao final, permanece uma constatação que não admite suavização. A economia contemporânea não apenas vende produtos ou serviços. Ela organiza comportamentos, redefine prioridades e condiciona a forma como o tempo é vivido. Entregar a atenção sem critério deixou de ser um gesto banal. Tornou-se uma cessão contínua de autonomia — silenciosa, progressiva e profundamente lucrativa para quem aprendeu a transformar distração em modelo de negócio.