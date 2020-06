O Lula já nasceu lascado. Fez a trajetória que conhecemos. Refundou os sindicatos, fez um partido, a CUT, saiu da presidência com 87% de aprovação, elegeu e reelegeu a sucessora, deixou um país com elevada autoestima, economia bombando, um monte de programas sociais, empregos, renda, universidades, pobres comendo, viajando, salário mínimo com regra clara de reajuste e certamente voltaria nos braços do povo edit

O fofoqueiro do Aldir.

Lula vai assinar um papel.

“O povo virá de cortiço, alagado e favela

mostrando a miséria sobre a passarela

sem a fantasia que sai no jornal

vai ser uma única escola, uma só bateria

quem vai ser jurado? Ninguém gostaria

que desfile assim não vai ter nada igual

... No dia em que o morro descer e não for carnaval”.

Das Neves.

Aldir, meu irmãozinho dos Céus.

Eu estou desconfiando que a minha fase “papangu de lagoa” está muito alongada.

Deixa-me explicar:

O Lula já nasceu lascado. Fez a trajetória que conhecemos. Refundou os sindicatos, fez um partido, a CUT, saiu da presidência com 87% de aprovação, elegeu e reelegeu a sucessora, deixou um país com elevada autoestima, economia bombando, um monte de programas sociais, empregos, renda, universidades, pobres comendo, viajando, salário mínimo com regra clara de reajuste e certamente voltaria nos braços do povo.

Alguma dúvida?

Os poderosos, desprovidos de votos e de ideias, não suportaram.

Cassaram a presidenta eleita, prenderam o Lula num processo totalmente maculado. O cara ficou 580 dias preso.

Elegeram um inútil, que não tem a menor ideia do que fazer e todo dia prega um golpe e agora, parte da elite e a mídia golpista resolveram defenestrar o dito cujo.

Fizeram um abaixo-assinado que até Daniel Come Bolo assinou e querem, por fina ou grossa força que Lula assine, junto com eles. Pode?

Aldir, peça ajuda ao Capa Preta aí de cima. Nos oriente.

O negócio aqui tá quente. Se duvidar Lula volta pra cadeia por não assinar o papel.

Ajuda-me a entender. Até onde eu sei, Lula não pode votar e nem ser votado. Né verdade?

E ele pode assinar esse papel? Bom, se pode, não deve. É uma furada, meu irmão.

Eu estou com uma ideia. Que tal você escrever um texto no modelo “O Bêbado e a Equilibrista” e mandar diretamente pra torcida organizada do Vasco – a Força Jovem – e ela se encarregar de juntar as demais torcidas, o povo do Das Neves, o povo do MST, do MTST , MNU, ANTIFA, MAB, LGBTQ, CUFA, os partidos políticos progressistas, os sindicatos , as centrais sindicais, as meninas do cabaré do Otácilio e o Geraldo Bruno lá da cidade de Senador Pompeu, no Ceará, e ainda a tua turma aí de cima e a gente vai, em comitiva, respeitando a distância da COVID19, lá no apartamento do Lula e pede pra ele assinar. Que você acha?

Aldizinho, meu companheiro.

Acho que a turma da elite ainda não captou a sagacidade do Lula e creio que não o fez porque, historicamente foi assim. A turma da elite faz conchavo, oferece um naco ao povão, fica com o melhor e vai tocando o barco. Têm o domínio de todos os meios de comunicação e faz a festa.

O Lula, com toda experiência, ainda não havia percebido que o “traço de arrodeio” definitivo precisa ser dado nessa elite escravocrata, atrasada, machista, fascista, golpista e antipovo.

Manda o papel que nós assinamos e depois sairemos todos cantando o Rancho da goiabada, lembra?

“Os bóias-frias

Quando tomam umas biritas

Espantando a tristeza

Sonham com bife-a-cavalo, batata-frita

E a sobremesa

É goiabada cascão com muito queijo

Depois café, cigarro e um beijo

De uma mulata chamada

Leonor ou Dagmar

Amar

O rádio de pilha, o fogão jacaré, a marmita, o domingo

O bar

Onde tantos iguais se reúnem e contando mentiras

Pra poder suportar

Ai, são pais-de-santo, paus-de-araras são passistas

São flagelados, são pingentes, balconistas

Palhaços, marcianos, canibais, lírios, pirados

Dançando dormindo de olhos abertos à sombra

Da alegoria dos faraós embalsamados

Beijos

