Carta aberta à Rede Globo

Como pôde não dar espaço a Haddad quando Bolsonaro inventou todo o tipo de absurdo e não quis ir ao debate?

Veja no que o Brasil se transformou. Todos nós perdemos, inclusive você. Autoritarismo, corrupção, agressões a jornalistas, agressões ao povo, mortes, desespero e fome.

De que lado você está?

Ontem, dia 27 de abril de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sergio Moro agiu de forma parcial no julgamento dos processos do Lula na Lava Jato e nem uma linha sobre isso.

Lula está disparado nas pesquisas e nem uma linha sobre isso.

Bolsonaro brinca de rei e tenta nos transformar em uma república de bananas e você faz o jogo do morde e assopra.

Qual o interesse das Organizações Globo?

Qual o compromisso de vocês com o Brasil de verdade e com os brasileiros? Com o povo que come osso, carcaça de frango e revira o lixo para não morrer de fome?

Ou vocês tomam lado agora ou não terá 2013 para fazerem o mea culpa.

Iremos acabar juntos, metralhados, calados ou presos.

Sua escolha precisa ser agora.

Precisa ser urgente.

#lembrarpranaorepetir

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

