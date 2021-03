Carta aberta ao senador Flávio Bolsonaro

Por Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia

Exmo. Senhor Senador da República

D. Flavio Bolsonaro

Presente

Prezado Senador Flavio Bolsonaro:

Não nos conhecemos pessoalmente, nem creio que Vossa Excelência tenha alguma referência a meu respeito, mas ainda assim me atrevo a comparecer à vossa presença com um pedido de caráter pessoal e urgente.

Bem sei que parte substancial de vossa atenção, bem como de seus familiares, deve estar concentrada na questão da pandemia e suas repercussões na imprensa manipuladora, nos grupos de clara inspiração comunista e em políticos aproveitadores.

Mas, ainda assim, e escusando-me sempre, me atrevo a trazer meu assunto. Trata-se do seguinte:

Acompanhei nesta terça-feira, dia 02 de março de 2021, notícias sobre a recente aquisição de imóvel em Brasília por Vossa Excelência bem como sua excelentíssima esposa, no valor aproximado de seis milhões de reais.

Também tive a oportunidade de assistir ao vídeo em que Vossa Excelência esclarece a referida aquisição como algo corriqueiro no mercado imobiliário e na vida de boa parte dos cidadãos brasileiros.

Outrossim, acompanhei as projeções tanto de sua renda pessoal como das prestações do financiamento que cobrem a maior parte do valor do bem imóvel em referência.

Conforme tais projeções, sua renda mensal líquida – me refiro tão somente ao salário como Senador da República, sem levar em conta benefícios paralelos inerentes ao cargo – gira ao redor de 25 mil reais.

Já as prestações do referido imóvel oscilariam entre 18,7 e 21,5 mil reais.

Cabe-me informar que embora não disponha dos benefícios de uma renda mensal fixa, minha renda familiar líquida equipara-se à sua, e eventualmente a supera.

Ao mesmo tempo em que admito e reconheço uma total inépcia no manejo e administração de meus proventos, declaro minha admiração pela forma em que Vossa Excelência dá amplas, sobradas e reiteradas mostras de um talento ímpar – ao menos entre meus conhecidos – para não apenas administrar bem, como para expandir seu patrimônio, assim como o da vossa excelentíssima esposa.

E justamente por isso peço que Vossa Excelência considere a possibilidade de contribuir para que eu possa seguir vosso exemplo.

Em resumo, para não abusar de seu tempo e paciência: eu gostaria de todo mês realizar transferências bancárias devidamente registradas e legalizadas do total de meus ingressos, que seriam administrados pelo seu talento único.

Essa administração incluiria a cobertura de gastos pessoais, tais como contas domésticas, alimentação, transporte, seguro saúde, enfim, as corriqueiras em qualquer família brasileira de classe média.

O restante seria aplicado tendo em vista futuros investimentos imobiliários.

Com isso talvez eu possa, a exemplo de Vossa Excelência e sempre sob vossa egrégia gestão, negociar, entre compras e vendas, 21 imóveis em 16 anos, e finalmente chegar não exatamente à mansão agora alcançada – admito e confesso que no quesito bom gosto divergimos de maneira inconciliável –, mas a um imóvel de valor semelhante.

No aguardo de vossa manifestação, deixo aqui meus mais cordiais cumprimentos e, desde já, minha gratidão.

Aproveito a oportunidade para uma vez mais cumprimentar vossa excelentíssima esposa.

Muito atentamente,

Eric Nepomuceno

