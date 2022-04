Carta aberta aos militares brasileiros

Apoie o 247

Por Luiz Fernando Leal Padulla

Pessoas abjetas. Talvez seja essa a melhor definição para caracterizar o que vocês, caros (literalmente!) militares, são.

Sujeitos vis, inoperantes e, por que não dizer, inúteis? Afinal, qual a contribuição que trazem para o país, a não ser incitar um pseudo patriotismo, regado às pujanças com dinheiro público, muitas vezes superfaturados, não é mesmo? Ou ainda querem falar que “com os militares não há corrupção”?

E para piorar, com o resquício golpista de 64, querem falar grosso desestabilizando ainda mais a famigerada e combalida democracia de nosso Brasil. Pergunto, já sabendo a resposta: onde estavam os senhores quando golpearam nossa Pátria para atender aos interesses dos EUA, sob a falaciosa e vergonhosa “Lava Jato”? Pátria acima de tudo?

Vocês são a vergonha deste país!

Estrelas e medalhas no peito...dinheiro nos bolsos...Viagra...prótese peniana...e sangue nas mãos. Não se cansam de ferrar o povo, não é mesmo?

Eis que descaradamente resolvem afrontar o Supremo Tribunal Federal, propagando mais impropérios sobre essa importante instituição, colocando mais gasolina nesta fogueira patrocinada por vocês. Querem imputar um crime aos ministros do STF que defendem nossa Carta Magna, mas esquecem dos próprios crimes que cometeram e cometem até hoje – motivo até de risadas e zombaria. Qual a moral que vocês têm?

O que querem com isso? Que “defesa da soberania nacional” é essa que tanto falam mas nada fazem? Patéticos!

Vocês são o câncer da sociedade, que clama por democracia verdadeira. A crise institucional causada por vocês é de caso pensado, pois não sabem lidar com o poder do povo. Não sabem viver sob um regime democrático. Querem intimidar, calar e amedrontar com suas posturas canalhas.

Forças armadas sequer deveriam existir em um mundo democrático, menos ainda quando se travestem com roupagem política, acobertando crimes contra o povo sob os desmandos de um genocida.

Estamos fartos dessa intromissão e não permitiremos que suas fardas sebosas e desonrosas ameacem ou destruam nosso país. Não será qualquer milico que conterá a revolta popular contra esse desgoverno miliciano/militar/negacionista/corrupto/fariseu. E nossa resposta será nas urnas sim, e se preciso for, também nas ruas!

Nós, cidadãos e cidadãs brasileiros somos o sangue que pulsa nesse país. Pátria que amamos, por quem lutamos e lutaremos sempre. Lutaremos por um país soberano, respeitado mundialmente, sem subserviência aos interesses imperialistas.

Nós, verdadeiros patriotas, queremos o bem para nosso povo e nosso país. Não apoiamos atitudes e projetos nefastos e entreguistas como o PL 591, PL 191, PL 6299, PL 490, para citar alguns. E vocês, que querem se envolver na democracia, calam-se quando os crimes lesa-pátria se escancaram, mostrando a face golpista e que não se importam com a nação.

(Talvez se a questão envolvesse acabar com a farra das Forças Armadas, como as pensões ad eternum, o interesse fosse maior, não é mesmo?)

Ninguém mais acredita no papel que deveriam exercer, pois a máscara caiu. Parafraseando Hans Christian Andersen, os militares estão nus! E seus únicos apoiadores são reacionários, alienados pelas falas misóginas, racistas, preconceituosas e inconstitucionais daquele que se diz presidente – igualmente vergonhoso. Massa de manobra que não aceita o poder do povo.

Sendo assim, senhores, mantenham-se em suas casernas, usurpando ainda do dinheiro público daqueles que realmente trabalham e querem o melhor para o Brasil. Vocês fazem parte do passado sombrio e tenebroso, mas que infelizmente foi escrito com sangue de inocentes.

E não se trata de ilação ou insinuação: está no DNA sujo de vocês.

Militares cheiram à morte e retrocesso, e atualmente têm tutelado o caos, o nazifascismo e a desestabilização democrática. Militares são parasitas entreguistas. Não cumprem com seu dever único e querem se intrometer onde não sabem – e não são bem-vindos!

Tenho esperança – do verbo freiriano esperançar! – que assim como nossa democracia vencerá, vocês também serão extintos pela nulidade que exercem. Nossa luta democrática é em defesa da soberania, das riquezas naturais, dos povos tradicionais, da vida. Nossa luta é contra a necropolítica e o entreguismo, e para isso defendemos eleições limpas e transparentes.

Em memória dos heróis e heroínas que lutaram pela democracia brasileira, sendo torturados e até assassinados por vocês, não nos calaremos e seguiremos nessa luta!

Democracia sempre! Golpe jamais!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

