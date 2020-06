Carta aberta de uma mulher com cabelos crespos à Bombril e a sua “krespinha-limpeza pesada”

Olá responsáveis pela marca Bombril. Hoje de manhã, abri meu Twitter e me deparei com uma notícia horrível. Vocês simplesmente resolveram relançar a marca “krespinha” de esponja de aço. Sim, aquela que, há décadas, tinha como um logo uma criança de cabelos crespos ilustrando o produto.

Eu queria fazer um relato sobre o quanto o racismo presente na esponja de aço Bombril causou traumas em minha vida. E na vida de milhões de pessoas vítimas falsa democracia racial brasileira.

Não foram poucas as vezes que fui chamada de cabelo Bombril. Sabe o que fizeram uma vez comigo na escola? Cortaram uma mecha do meu cabelo e encenaram que estavam lavando louça com ele. A turma gritava. “Bom bril, bombril”. Voltei para casa aos prantos, sonhando em ter um cabelo liso.

Quando passava a propaganda de bombril na infância, eu tapava meus ouvidos, lembrando do quanto a marca remetia os meus “cabelos ruins”;

Outra vez, uma parente minha jogou soda cáustica na minha cabeça para “ver se alisava de vez esse cabelo bombril”. Sabe que o que aconteceu? Fiquei praticamente careca aos 8 anos de idade.

Já na adolescência, um rapazinho disse: até ficaria com ela, bonita né, mas com esse cabelo bombril não rola.

E lá se foram anos e anos alisando o cabelo, muita química, até que, aos 29, eu estava quase careca devido aos anos de chapinha. Dei um basta e nunca mais taquei nada nocivo no meu cabelo. Quando quero alisar, faço uma escova, mas nunca mais maltratei meu cabelinho crespo.

Quero que vocês saibam que atitudes como essas perpetuam o racismo estrutural no Brasil. Vocês são uns irresponsáveis!

Sinceramente, pensei ter acordado em 1950 hoje, mas era 2020. Cancelem imediatamente esse relançamento da marca “krespinha” racista, horrenda, pois a internet e seus consumidores sensatos já cancelaram vocês.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.