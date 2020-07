Carta ao Povo de Deus: CNBB exime-se, padres apoiam

Jornalista Marcelo Auler apresenta relação de 145 nomes do episcopado brasileiro que aderiram ao manifesto com duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. "Já é considerado um dos mais fortes pronunciamentos políticos da igreja católica nos últimos tempos", escreve Auler edit

Por Marcelo Auler, em seu Blog

Enquanto a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se exime de qualquer responsabilidade com relação à Carta ao Povo de Deus, assinada por bispos de todo o país, que veio a público no domingo (26/07), um grupo de religiosos prepara um novo documento endossando os termos do manifesto que faz duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. O manifesto de apoio continua circulando pelas listas de WhatsApp em busca de mais adesões.

O documento dos bispos seria divulgado no dia 22 de julho, quando a igreja comemora o dia de Santa Madalena, a Apóstola dos Apóstolos. Mas seus organizadores entenderam melhor encaminhá-lo à presidência da CNBB para ser analisado pelo seu Conselho Permanente, composto pela diretoria da entidade, os presidentes das 18 Regionais e das 14 Comissões da Entidade. O texto, sem as 152 assinaturas anunciadas, acabou sendo vazado para a jornalista Mônica Bergamo, que o publicou em sua coluna na Folha de S.Paulo, no domingo. Neste Blog ele foi reproduzido na íntegra na segunda-feira (27/07) em Carta ao Povo de Deus: uma sinuca para a CNBB.

Nesta terça-feira (28/07), o Blog apresenta a relação (veja abaixo) de 145 nomes do episcopado brasileiro (incluindo três padres que respondem como administradores temporários da diocese) que aderiram ao manifesto, já considerado um dos mais fortes pronunciamentos políticos da igreja católica nos últimos tempos. Na lista que recebemos havia um nome repetido com grafia diferente e não constava o bispo emérito de Duque de Caxias, dom Mauro Morelli, que pediu sua inclusão depois. Nela há assinaturas de bispos dos 26 estados. Apenas o Distrito Federal, onde estão cinco bispos (três eméritos), não teve nenhuma representação.

Oficialmente a cúpula da CNBB se exime de qualquer responsabilidade sobre o texto. Aparentemente, evita bater de frente com o governo, o que certamente desagradaria o segmento mais conservador da igreja. Nesse sentido, o vazamento do documento pode lhe ter sido favorável, pois a desobriga de se pronunciar sobre o mesmo.

Ao ser procurada pelos jornalistas, sua assessoria de imprensa limita-se a repassar um lacônio comunicado: “Essa carta não foi feita pela CNBB, é uma carta dos signatários. Portanto, não reflete o posicionamento da Conferência”. A assessoria diz ainda desconhecer se o documento realmente será levado ao Conselho Permanente, que se reúne no início de agosto. É uma tentativa de isenção, porém, para muitos padres e religiosos, é o popularmente conhecido “ficar em cima do muro”.

O documento que a cúpula da igreja no Brasil aparentemente não quer endossar, segundo informou nesta terça-feira Mônica Bérgamo, foi encaminhado ao papa Francisco, no Vaticano, e a dom João Braz de Avis, cardeal brasileiro que integra a Congregação para o Clero. Como noticiamos na segunda-feira e a colunista da Folha lembrou hoje, “o texto, com duras críticas a Jair Bolsonaro, é endossado por religiosos próximos do papa Francisco, como dom Claudio Hummes”, bispo emérito de São Paulo (SP).

Entre um considerável grupo de religiosos, porém, as críticas foram muito bem recebidas e até mesmo comemoradas. Tanto que logo surgiu a ideia de uma manifestação pública não apenas de apoio ao texto, mas também com a finalidade de ressoarem o texto nas comunidades católicas. Na manhã desta terça-feira já se contava mais de duas centenas de assinaturas de apoio. Isto, apesar de nem todos os padres e religiosos que concordam com a manifestação poderem endossá-la publicamente por conta de futuras reprimendas.

Em especial em dioceses em que o(s) bispo(s) não aderiu(ram) à Carta ao Povo de Deus. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, apenas dois bispos assinaram, ambos eméritos, ou seja, aposentados: dom Francisco Biasin (de Volta Redonda) e dom Mauro Morelli (de Duque de Caxias).

O documento também repercutiu junto a movimentos de leigos ligados à igreja. Tais como o Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), a Comissão Nacional de Fé e Política (CEFEP), a Comissão Nacional de Justiça e Paz (CBJP) e o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (NESP). Eles logo levaram às redes sociais cards em que anunciam o total apoio às críticas elencadas por parte do episcopado brasileiro. Consta ainda que entidades evangélicas mais progressistas também se manifestarão publicamente endossando o texto, ou seja, as críticas.

Outro apoio surgiu da Conferência da Família Franciscana do Brasil – CFFB e o Serviço Interfranciscano de Justiça Paz e Ecologia – SINFRAJUPE. Em nota pública – Nota de Adesão da Família Franciscana à Carta dos Bispos Católicos ao Povo de Deus – em que reafirmam “o compromisso pela busca de uma vida que promova e defenda a justiça, os direitos humanos e nossa Casa Comum, o planeta”, eles classificaram como “lúcida” a manifestação dos bispos.

Bispos que assinam a “Carta ao Povo de Deus”:

1 Dom Adolfo Zon Pereira, SX, bispo de Alto Solimões, AM.

2 Dom Adriano Ciocca Vasino, bispo prelado de São Félix do Araguaia, MT.

3 Dom Ailton Menegussi, bispo de Crateús, CE.

4 Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém, PA.

5 Dom Aldemiro Sena dos Santos, bispo de Guarabira, PB.

6 Dom Aloísio Alberto Dilli, OFM, bispo de Santa Cruz do Sul, RS.

7 Dom André Marie Gerard Camilla de Witte, bispo emérito de Ruy Barbosa, BA.

8 Dom Angélico Sandalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau, SC.

9 Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC, bispo de Caicó, RN.

10 Dom Antônio Carlos Félix, bispo de Governador Valadares, MG.

11 Dom Antônio Celso de Queirós, bispo emérito de Catanduva, SP.

12 Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB, bispo auxiliar de Belém, PA.

13 Dom Antônio Fernando Saburido. arcebispo de Olinda e Recife, PE.

14 Dom Armando Bucciol, bispo de Livramento de Nossa Senhora, BA.

15 Dom Armando Martin Gutiérrez, bispo de Bacabal, MA.

16 Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, bispo de Itapeva, SP.

17 Dom Benedito Araújo, bispo de Guajará-Mirim, RO.

18 Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM, bispo de Óbidos, PA.

19 Dom Carlo Ellena, bispo emérito de Zé Doca, MA.

20 Dom Carlos Alberto Breis Pereira, OFM, bispo de Juazeiro, BA.

21 Dom Carlos Alberto dos Santos, bispo de Itabuna, BA.

22 Dom Carlos Verzeletti, bispo de Castanhal, PA.

23 Dom Claudio Cardeal Humnes, OFM, arcebispo emérito de São Paulo, SP.

24 Dom Cleonir Paulo Dalbosco, bispo de Bagé, RS.

25 Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória, ES.

26 Dom Egidio Bisol, bispo de Afogados da Ingazeira, PE.

27 Dom Edilson Soares Nobre, bispo de Oeiras, PI.

28 Dom Edivalter Andrade, bispo de Floriano, PI.

29 Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, SDB, bispo auxiliar de Manaus, AM.

30 Dom Edson Taschetto Damian, bispo de São Gabriel da Cachoeira, AM.

31 Dom Eduardo Vieira dos Santos, bispo auxiliar de São Paulo, SP.

32 Dom Élio Rama, bispo de Pinheiro, MA.

33 Dom Erwin Kräutler, bispo prelado emérito do Xingu, Altamira, PA.

34 Dom Estevam dos Santos Silva Filho, bispo de Ruy Barbosa, BA

35 Dom Eugênio Rixen, bispo de Goiás, GO.

36 Dom Evaldo Carvalho dos Santos, CM, bispo de Viana, MA.

37 Dom Evaristo Pascoal Spengler, OFM, bispo prelado de Marajó, PA.

38 Dom Fernando Barbosa dos Santos, CM, bispo prelado de Tefé, AM.

39 Dom Fernando José Penteado, bispo emérito de Jacarezinho, PR.

40 Dom Flávio Giovenale, bispo de Cruzeiro do Sul, AC.

41 Dom Francisco Biasin, bispo emérito de Volta Redonda/Barra do Piraí, RJ.

42 Dom Francisco de Assis Gabriel, CSsR, bispo de Campo Maior, PI.

43 Dom Francisco Lima Soares, bispo de Carolina, MA.

44 Dom Gabriel Marchesi, bispo de Floresta, PE.

45 Dom Geovane Luís da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG.

46 Dom Getúlio Teixeira Guimarães, bispo emérito de Cornélio Procópio, PR.

47 Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina, PR.

48 Dom Gilberto Pastana, bispo de Crato, CE.

49 Dom Giovane Pereira de Melo, bispo de Tocantinópolis, TO.

50 Dom Guido Zendron, bispo de Paulo Afonso, BA.

51 Dom Guilherme Antônio Werlang, MSF, bispo de Lages, SC.

52 Dom Gutemberg Freire Régis, CSsR, bispo emérito de Coari, AM.

53 Dom Hernaldo Pinto Farias, SSS, Bispo de Bonfim, BA.

54 Dom Irineu Andreassa, bispo de Ituiutaba, MG.

55 Dom Irineu Roman, CSJ, arcebispo de Santarém, PA.

56 Dom Itamar Vian, arcebispo emérito de Feira de Santana, BA.

57 Dom Jailton de Oliveira Lino PSDP, bispo de Teixeira de Freitas-Caravelas, BA.

58 Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo de Natal, RN.

59 Dom Jan Kot, OMI, bispo de Zé Doca, MA.

60 Dom Jesús María Cizaurre Berdonces, OAR, bispo de Bragança, PA.

61 Dom Jesús María López Mauleón, OAR, bispo prelado do Alto Xingu, Tucumã, PA.

62 Dom Jesus Moraza Ruiz de Azúa. bispo prelado Emérito de Lábrea, AM.

63 Dom João Aparecido Bervamasco, SAC, bispo de Corumbá, MS.

64 Dom João José Costa, OCarm, arcebispo de Aracaju, SE.

65 Dom João Muniz Alves, OFM, bispo do Xingu-Altamira, PA.

66 Dom João Santos Cardoso, bispo de Bom Jesus da Lapa, BA.

67 Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Montes Claros, MG.

68 Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG.

69 Dom Joaquim Pertiñez Fernandez, bispo de Rio Branco, AC.

70 Dom Josafá Menezes, arcebispo de Vitória da Conquista,BA.

71 Dom José Alberto Moura, arcebispo emérito de Montes Claros, MG.

72 Dom José Albuquerque de Araújo, bispo auxiliar de Manaus, AM.

73 Dom José Altevir da Silva, CSSp, bispo de Cametá, PA.

74 Dom José Antonio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba, PR.

75 Dom José Belisário da Silva, OFM, arcebispo de São Luís, MA.

76 Dom José Benedito Cardoso, bispo auxiliar de São Paulo, SP.

77 Padre José Celestino dos Santos, administrador diocesano de Ji-Paraná, RO.

78 Dom José Haring, bispo emérito de Limoeiro do Norte, CE.

79 Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV, bispo prelado de Itacoatiara, AM.

80 Dom José Luís Azcona Hermoso, OAR, bispo prelado emérito de Marajó, PA.

81 Dom José Luiz Bertanha, SDV, bispo emérito de Registro, SP.

82 Dom José Luiz Ferreira Salles, CSsR, bispo de Pesqueira, PE.

83 Dom José Maria Chaves dos Reis, bispo de Abaetetuba, PA.

84 Dom José Mario Stroeher, bispo emérito de Rio Grande, RS.

85 Dom José Moreira da Silva, bispo de Januária, MG.

86 Dom José Moreira de Melo, bispo emérito de Itapeva, SP.

87 Dom José Reginaldo Andrietta, bispo de Jales, SP.

88 Dom José Roberto Silva Carvalho, bispo de Caetité, BA.

89 Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo de Brejo, MA.

90 Dom Juarez Sousa da Silva, bispo de Parnaíba, PI.

91 Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM, Arcebispo de Manaus, AM.

92 Dom Limacêdo Antonio da Silva, bispo auxiliar de Olinda-Recife, PE.

93 Dom Luís Ferrando Lisboa, bispo emérito de Bragança, PA.

94 Dom Luís Flávio Cappio, OFM, bispo de Barra, BA.

95 Dom Luiz Demétrio Valentini, bispo emérito de Jales, SP.

96 Dom Luiz Gonzaga Fechio, bispo de Amparo, SP.

97 Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo emérito de Vitória, ES.

98 Dom Mariano Manzana, bispo de Mossoró, RN.

99 Dom Manoel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio, PR.

100 Dom Manoel de Oliveira Soares Filho, bispo de Palmeiras dos Índios, AL.

101 Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, MSC, bispo de Registro, SP.

102 Dom Marcos Marian Piatek, CSsR, Bispo de Coari, AM.

103 Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, RR.

104 Dom Mário Pasqualotto, PIME, bispo auxiliar emérito de Manaus, AM.

105 Dom Martinho Lammers, bispo emérito de Óbidos, PA.

106 Dom Mauro Montagnoli, bispo de Ilhéus, BA.

107 Dom Meinrad Francisco Merkel, bispo de Humaitá, AM.

108 Dom Milton Kenan Júnior, bispo de Barretos, SP.

109 Padre Nadir Luiz Zanchet, Admistrador diocesano de Balsas, MA.

110 Dom Neri José Tondello, bispo de Juína, MT.

111 Dom Orlando Octacílio Dotti, OFM Cap, bispo emérito de Vacaria, RS.

112 Dom Paulo Dal Bó, bispo de São Mateus, ES.

113 Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, bispo de Guaranhus, PE.

114 Dom Pedro Casaldáliga, bispo prelado emérito de São Félix do Araguaia, MT.

115 Dom Pedro José Conti, bispo de Macapá, AP.

116 Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo de Mogi das Cruzes, SP.

117 Dom Paulo de Mascarenhas Roxo, bispo emérito de Mogi das Cruzes, SP.

118 Dom Philip Eduard Roger Dickmans, bispo de Miracema do Tocantins, TO.

119 Dom Plínio José Luz da Silva, bispo de Picos, PI.

120 Dom Protógenes Luft, bispo de Barra do Garças, MT.

121 Dom Roberto José da Silva, bispo de Janaúba, MG.

122 Pe. Roberto Oliveira Silva, administrador diocesano de Jequié, BA.

123 Dom Romualdo Matias Kujawski, bispo de Porto Nacional, TO.

124 Dom Roque Paloschi, arcebispo de Porto Velho, RO.

125 Dom Rubival Cabral Britto, bispo de Grajaú, MA.

126 Dom Santiago Sánchez Sebastián, bispo prelado de Lábrea, AM.

127 Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo de Coroatá, MA.

128 Dom Sebastião Lima Duarte, bispo de Caxias, MA.

129 Dom Sergio Aparecido Colombo, bispo de Bragança Paulista, SP.

130 Dom Sérgio Eduardo Castriani, CSSp, arcebispo emérito de Manaus, AM.

131 Dom Severino Clasen, OFM, bispo de Caçador, SC.

132 Dom Sílvio Guterres Dutra, bispo de Vacaria, RS.

133 Dom Tarcisio Scaramussa, SDB, bispo de Santos, SP.

134 Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo de Ponta de Pedras, PA.

135 Dom Tommaso Cascianelli, CP, bispo de Irecê, BA.

136 Dom Valdemir Ferreira dos Santos, bispo de Amargosa, BA.

137 Dom Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R, bispo auxiliar de Belo Horizonte, MG.

138 Dom Vilsom Basso, SCJ, bispo de Imperatriz- MA.

139 Dom Vital Corbellini, bispo de Marabá, PA.

140 Dom Vítor Agnaldo de Menezes, bispo de Propriá, SE.

141 Dom Xavier Gilles de Maupeou d’Ableiges, bispo emérito de Viana, MA.

142 Dom Welington de Queiroz Vieira, bispo diocesano de Cristalândia, TO.

143 Dom Wilmar Santin, OCarm, bispo prelado de Itaituba, PA.

144 Dom Zanoni Demettino Castro, Arcebispo de Feira de Santana, BA.

145 Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, CSsR, bispo prelado de Borba, AM

146 Dom Mauro Morelli – Bispo emérito de Duque de Caxias, RJ

