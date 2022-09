Carta de solidariedade (e cobrança) a Vera Magalhães e aos jornalistas

Apoie o 247

ICL

Nada justifica o ataque covarde e misógino – mais um – sofrido pela jornalista Vera Magalhães pelo bolsonarista Douglas Garcia durante o debate entre candidatos ao governo de São Paulo. Um sujeito vil, abjeto, que reflete exatamente o que há de pior nessa corja miliciana.

Quero dizer, no entanto, que Vera Magalhães, assim como outros jornalistas estão colhendo aquilo que ajudaram a cultivar. E o fruto do fascismo não apenas amadureceu como se espalhou como uma metástase social.

Foi Vera e seus colegas que difamaram Lula, inflando o ódio de classe e propagando mentiras. Foi Vera e seus colegas que destilaram o ódio contra Boulos e o MTST, assim como criminalizaram o MST. Foi Vera que zombou de Dilma, embarcando nas falas sexistas. Foi Vera e cia. que compraram o lavajatismo e pintou Moro, Dallagnol e demais capangas de Curitiba como heróis da nação. Foi Vera e seus colegas que elegeram Bolsonaro. E quando nós alertamos, éramos menosprezados e humilhados.

Hoje sentem na pele, literalmente ou não, todo ódio e estupidez que ajudaram a colocar no poder. Hoje, percebem que cometeram esse erro. Erro que custou a vida de milhares de inocentes pela ascensão do negacionismo científico. Erro que custou a vida dos povos indígenas, quilombolas. Erro que segue dizimando a população periférica, preta, LGBTQIA+. Erro que custou a destruição de nossos recursos naturais, sob a pata da boiada fascista, do fogo raivoso dos incêndios criminosos do agronegócio e suas toneladas de agrotóxicos sob nossas vidas. Erro conivente com crimes lesa-pátria.

Saibam, no entanto, que apesar de tudo que nos acusaram, tentando nos eliminar com seu ódio, hoje somos nós que estendemos as mãos e damos nosso suporte. Não temos rancor, mas temos memória. Estão percebendo que o perigo está justamente do outro lado. E esperamos que, finalmente, vocês venham somar nessa luta pela verdadeira democracia e liberdade que tanto desejamos.

E, ao contrário do que sempre tentaram fazer com Lula, o PT e demais camaradas, não cobro de vocês a autocrítica pública. Depois de todos esses assédios, abusos e ameaças, creio que já pensaram nisso. E isso é suficiente.

Aproveito também para alertá-los sobre um princípio básico que deve estar presente diuturnamente em nossas ações. Jornalistas como Vera Magalhães, vestindo os trajes das empresas oligárquicas à que servem, esquecem-se do princípio básico do sistema: não são burgueses, mas sim, proletários como nós. Ao sujeitarem-se às artimanhas que regem essas emissoras e veículos de comunicação são meras marionetes que, depois de exercerem o trabalho sujo, serão simplesmente descartadas quando não servirem mais aos interesses daqueles que nos usam.

Falo por experiência própria: por mais que agrademos a chefia, “vestindo a camisa” da empresa que nem de empregado nos chama mais, mas sim de “colaboradores”, quando a pressão de fora vem (no meu caso, pais e mães bolsonaristas que se mobilizaram para exigir minha demissão por ter adesivos no meu carro e “usar vermelho”), somos tratados como números. A solução? Jamais perder sua essência e compromisso ético com a profissão e, acima de tudo, com a verdade.

Exerçam seu melhor, não para agradar seus patrões, mas para saber que fizeram. E de noite poderão deitar a cabeça no travesseiro com a mente e o coração leves.

E mais do que isso, nessas eleições poderão ajudar a iniciar o conserto desse caos político que impera no país ao votarem contra o fascismo. E olhem só como o mundo dá voltas: a salvação e a solução estão justamente na eleição de Lula que, de forma grandiosa, promove uma frente ampla entre verdadeiros democratas e legalistas, reunindo até mesmo adversários políticos históricos. Justamente porque estas eleições, como já notaram, não é uma disputa de projetos e propostas de governos, mas a decisão entre a civilidade ou a barbárie. Essas eleições mostrarão quem realmente somos: cidadãos ou fascistas.

Mais uma vez, deixo meu apoio e solidariedade à Vera Magalhães e demais profissionais que estão sendo intimidados pelo bolsonarismo e seus aliados. Parafraseando Mario Quintana: eles passarão, nós, juntos, passarinhos!

Sejam todos e todas bem-vindos à luta pela restituição da verdadeira ordem democrática. Afinal, temos um inimigo em comum a derrotar. Vamos apertar o 13 com força, mas igualmente com esperança freiriana.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.